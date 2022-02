«Lets Dance» startet erfolgreich, aber unter den Vorjahreswerten

Quotennews

Aus Quotensicht konnte man mit den Bestwerten von 2021 mithalten, doch das Publikum verkleinerte sich sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe.



Ab nächster Woche ist es wieder so weit: Bei RTL tanzen zahlreiche Promis mit ihren professionellen Tanzpartnern über die Tanzfläche und probieren sich an den verschiedensten Tanzstilen. Doch zuvor müssen natürlich die Paarungen ausgewählt werden, was am gestrigen Abend im Rahmen vongeschah. Wegen eines positiven Coronatest war Joachim Llambi nicht live im Studio und der Vorjahressieger Rúrik Gíslason durfte in der Jury Platz nehmen. Mit dabei sind zudem wieder die Profi-Tänzer Ekaterina Leonova, Massimo Sinató und Isabel Edvardsson.Im Vorjahr schalteten 4,92 Millionen Fernsehende für die Auftaktsfolge des Formats ein. Damit war die Sonderfolge gefragter als jede andere der darauffolgenden Ausgaben der Staffel. In der Zielgruppe schnitt das Finale am besten ab, aber auch hier war der Auftakt mit 1,68 Millionen Umworbenen mehr als erfolgreich. An derartige Werte kam man dieses Jahr nicht heran, dennoch war die Sendung mit 4,39 Millionen Zuschauern mehr als gefragt. Der Sender freute sich über eine herausragende Quote von 16,1 Prozent. Bei den 1,39 Millionen Jüngeren kamen zudem sehr hohe 21,3 Prozent Marktanteil zustande. Somit übertraf man in der Zielgruppe zumindest die Vorjahresquote um einen Prozentpunkt.Im Anschluss folgte, wobei Frauke Ludowig den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen ermöglichte. Es wurden Interviews sowie Analysen der Show gemeinsam mit den Kandidaten gezeigt. Weiterhin verharrten 2,17 Millionen Neugierige auf dem Sender, wodurch weiterhin überzeugende 14,5 Prozent Marktanteil eingefahren wurde. Bei den 0,68 Millionen Werberelevanten standen sehr hohe 18,0 Prozent auf dem Papier.