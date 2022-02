Der Abwärtstrend von «Catch!» nimmt kein Ende

Quotennews

Mit einem neuen Wettbewerb hatte man noch deutlich weniger Erfolg als in den vergangenen beiden Wochen, als das Format auch schon deutlich abgestürzt war.



Schon seit mehreren Jahren werden inzwischen der deutsche Meister und der Europameister im Fangen ermittelt, ehe es zum Kampf der Kontinente kommt. Dieses Jahr kam miterstmals noch ein vierter Wettbewerb mit hinzu. Hierbei coachten Fabian Hambüchen, Sven Hannawald, Nikeata Thompson und Jenke von Wilmsdorff jeweils ein Team mit Nachwuchstalenten.Das Format war zwar gut ins Jahr gestartet, hatte aber in den vergangenen beiden Wochen geschwächelt. Beide Male lag die Reichweite unter der Marke von einer Millionen Zuschauern, was maue 3,2 sowie 3,5 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Etwas besser lief es in der Zielgruppe mit soliden 7,2 sowie guten 8,2 Prozent. Gestern war mit nur 0,69 Millionen Interessenten sowie miesen 2,3 Prozent Marktanteil schließlich der absolute Tiefpunkt erreicht. Nie zuvor hatten auch nur annähernd so wenige Fernsehende eingeschalten. Ein ähnliches Bild zeigte sich mit 0,38 Millionen Umworbenen sowie mauen 5,3 Prozent in der Zielgruppe.ProSieben war mit dem Horrorfilm «Es» ► zwar auch nicht besonders erfolgreich, aber immerhin besser unterwegs als der Schwestersender. Es saßen 0,78 Millionen Zusehende vor dem Bildschirm, was in einer mageren Sehbeteiligung von 2,6 Prozent resultierte. Bei den 0,47 Millionen Werberelevanten wurden mäßige 6,7 Prozent Marktanteil ermittelt. Dem Thrillergelang mit 0,45 Millionen Interessierten eine Steigerung auf akzeptable 3,1 Prozent Marktanteil. Bei den 0,27 Millionen Jüngeren war eine annehmbare Quote von 7,3 Prozent drin.