«The Terminal List»: Amazon startet Chris-Pratt-Serie im Sommer

TV-News

Die Action-Serie basiert auf dem Bestseller-Roman von Jack Carr. Chris Pratt spielt darin den Navy-SEAL-Rückkehrer James Reece.

Als „hochexplosiv und brandgefährlich“ beschreibt Prime Video, die Streamingsparte von Amazon, die neue Serie, die mit Chris Pratt in der Hauptrolle besetzt ist. Seit gut zwei Jahren ist die achtteilige Reihe in der Mache, nun hat Amazon einen Starttermin gefunden. Alle Episoden der Koproduktion von Amazon Studios und Civic Center Media in Zusammenarbeit mit MRC Television erscheinen am 1. Juli auf einen Schlag.«The Terminal List» basiert auf dem Bestseller-Roman von Jack Carr und folgt James Reece (Pratt), nachdem sein gesamter Zug von Navy SEALs während einer hochriskanten, verdeckten Mission in einen Hinterhalt geraten ist. Reece kehrt nach Hause zu seiner Familie zurück mit widersprüchlichen Erinnerungen an den Vorfall und Fragen zu seiner Schuld. Als jedoch neue Beweise ans Licht kommen, entdeckt Reece, dass bösartige Mächte gegen ihn arbeiten. Sie bringen nicht nur sein Leben in Gefahr, sondern auch das Leben derer, die er liebt.Neben Pratt ist die Serie mit weiteren hochkarätigen Stars besetzt, dazu zählen unter anderem Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole und Alexis Louder. Executive Producer der Amazon Original Serie sind Chris Pratt und Jon Schumacher von Indivisible Productions, Antoine Fuqua von Fuqua Films sowie Autor und Showrunner David DiGilio . Der Autor Jack Carr fungiert als Executive Producer, ebenso wie der Autor Daniel Shattuck.