Blockbuster-Battle

Mit Roland Emmerich starbesetztem Kriegsfilm und Will Smiths «Sieben Leben» treten zwei Schwergewichte in den Ring. Oder geht am Ende doch eine Teenie-Romanze als Sieger hervor?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Roland Emmerich bringt die historische Luft- und Seeschlacht um Midway aus dem Jahr 1942 auf die Leinwand: Nur sechs Monate nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor trifft die stark geschwächte U.S. Navy bei den abgelegenen Midway-Inseln erneut auf die überlegenere Kaiserlich Japanische Marine. Und obwohl die Siegeschancen schwindend gering sind, stellen sich die amerikanischen Soldaten dem Feind und sorgen für einen entscheidenden Wendepunkt im Pazifikkrieg. Quotenmeters Kino-Kritik zog kein gutes Fazit : „Zurück in die Neunziger, als man Filme wie «Midway» noch machen konnte und durfte – ihren Reiz haben diese tumben, patriotismusgeschwängerten Kriegsactioner nicht verloren, auch wenn sie schon mal deutlich besser ausgesehen haben als hier.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Teenie-Romanze mit Josephine Langford und Hero Fiennes Tiffin in den Hauptrollen. Hochmotiviert startet Tessa in ihr erstes Semester an der Uni. Doch das Leben der braven und fleißigen Studentin soll sich bald von Grund auf ändern. Tessa, die seit Jahren mit ihrer Highschool-Liebe Noah zusammen ist, lässt sich auf eine Affäre mit ihrem Kommilitonen Hardin ein. Hardin ist das genaue Gegenteil von Tessa: Rebellisch, geheimnisvoll, unberechenbar. Und er hat etwas zu verbergen. Neben einer „tollen Hauptdarstellerin und mancher überzeugenden, dialogarmer Momente“ gilt es aber auch „einen schwachen Hauptdarsteller und verkrampfte Dialoge durchzustehen“, so das Urteil der Quotenmeter-Kritik. Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 3IMDb User Rating: 5(sixx, 20:15 Uhr)Der Finanzbeamte Ben Thomas (Will Smith) rückt Steuersündern gnadenlos auf die Pelle. Doch eines Tages ist er am Wendepunkt angelangt und fragt sich nach dem Sinn des Lebens. Der von Selbstzweifeln geplagte Mann schmiedet einen mysteriösen Plan: Er wählt sieben fremde Menschen aus und will ihnen Hoffnung geben. Alle brauchen Hilfe - sei es finanziell, spirituell oder medizinisch. Ein Plan, der nicht nur Ben Thomas' Leben beeinflusst.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 4IMDb User Rating: 8