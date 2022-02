CNN+ plant Doku über die Murdochs

US-Fernsehen

Warner legt sich mit den Chefs von FOX an.

Die Murdochs, die Medienmogul-Familie, die den Fox News Channel kontrolliert, werden demnächst Gegenstand einer neuen Dokumentarserie sein, die von einem ihrer Hauptkonkurrenten vertrieben wird. CNN plant, eine sechsteilige Dokumentarserie mit dem Titelauf CNN+ zu veröffentlichen, der Streaming-Video-Website, die in den nächsten Wochen an den Start gehen soll."Nichts ist so fesselnd wie ein Familiendrama, wenn ein Imperium auf dem Spiel steht", sagte Amy Entelis, Executive Vice President für Talent und Content Development bei CNN Worldwide, in einer Erklärung. "Durch kraftvolles Storytelling und tadellosen Journalismus gibt diese Serie den Abonnenten von CNN+ einen Einblick in die Dynamik einer der reichsten und mächtigsten Familien der Welt und wie sie ihren Einfluss geltend gemacht haben."Die Serie wird in Zusammenarbeit mit der New York Times und Left/Right produziert und basiert auf dem Artikel "How Rupert Murdoch's Empire of Influence Remade the World" der Journalisten Jonathan Mahler und Jim Rutenberg. Sie sind als beratende Produzenten an der Serie beteiligt.