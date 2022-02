Amazon beendet «The Marvelous Mrs. Maisel» nach fünfter Staffel

TV-News

Am Freitag startet die vierte Staffel der Prime-Video-Serie, die über 50 Emmy-Nominierungen gesammelt hat. Nach der fünften Staffel wird Schluss sein.

Bevor am Freitag, 18. Februar die vierte Staffel der Prime-Video-Seriedebütiert, hat Amazon bereits eine fünfte Staffel in Auftrag gegeben. Diese soll gleichzeitig auch die letzte Season der preisgekrönten Serie mit Rachel Brosnahan in der Hauptrolle sein. In New York City wurden bereits die Produktionsarbeiten für die finale Runde aufgenommen.„Amy, Dan und «The Marvelous Mrs. Maisel» haben einen beispiellosen Weg beschritten, indem sie die Geschichten, die wir über Frauen erzählen, auf eine neue Ebene gehoben, die Normen in unserer Branche herausgefordert und die Unterhaltungslandschaft mit ihrem einzigartigen Geschichtenerzählen für immer verändert haben “, sagte Jennifer Salke, Leiterin der Amazon Studios, in einer Erklärung. „Dutzende von Auszeichnungen festigen Maisels Vermächtnis in vielerlei Hinsicht, aber was noch nachhaltiger und ergreifender ist, sind die Charaktere, die Amy geschaffen hat, und die fröhliche, brillante, einzigartige Welt, die sie und Dan zum Leben erweckt haben. Diese Serie hat Prime Video so viel bedeutet und die Auswirkungen ihres Erfolgs werden noch lange nach ihrer letzten Staffel zu spüren sein. Ich kann es kaum erwarten, dass Fans und unser weltweites Prime-Video-Publikum jeden Moment genießen, während wir uns auf den Höhepunkt dieser bahnbrechenden und unvergesslichen Serie begeben.“Bisher hat «The Marvelous Mrs. Maisel» 20 Emmy Awards gewonnen, darunter den Preis als beste Comedy-Serie, insgesamt war das Format 54 Mal nominiert. Die Show wurde außerdem mit fünf Critics Choice Awards, zwei Producers Guild Awards, einem Writers Guild Award, fünf SAG Awards und einem Peabody Award ausgezeichnet. Es war die erste neue Amazon Studios-Serie, die grünes Licht für mehrere Staffeln erhielt. Kreiert wurde die Serie von Amy Sherman-Palladino und von Daniel Palladino als ausführender Produzent produziert. Neben Brosnahan spielen in den Hauptrollen Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron und Luke Kirby.