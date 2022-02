«The Girls on the Bus» wechselt zu HBO Max

US-Fernsehen

Der Fernsehsender The CW hat sich von dem Format getrennt.

Die neue Serie von Julie Plec und Amy Chozick,, hat ihre Plattform gewechselt und wird nicht mehr für The CW produziert. Allerdings hat die Halbschwester HBO Max zugeschlagen, es wird eine erste Staffel produziert. Die Serie wurde zunächst für Netflix entwickelt, doch durch die Pandemie wurde das Format fallen gelassen.«The Girls on the Bus» ist inspiriert von einem Kapitel in Chozicks Buch "Chasing Hillary". Die Serie wird als komödiantisches Charakterdrama beschrieben, das die Geschichte von vier Journalistinnen erzählt, die jeden Schritt einer Reihe von fehlerhaften Präsidentschaftskandidaten verfolgen und dabei Freundschaft, Liebe und Skandale entdecken.Plec und Chozick sind die Autoren und ausführenden Produzenten der Serie. Greg Berlanti, Sarah Schechter und David Madden sind über Berlanti Productions ausführende Produzenten. Warner Bros. Television wird die Serie produzieren, wobei Berlanti Productions derzeit einen Gesamtvertrag mit dem Studio hat.