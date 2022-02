«Great Expectations»: Olivia Colman steigt ein

US-Fernsehen

In der neuen FX- und BBC-Serie wird die bekannte Schauspielerin zu sehen sein.

Die Fernsehsender FX und BBC haben die Hauptbesetzung der neuen Miniserieveröffentlicht. Die sechs Episoden umfassende Version des Charlie-Dickens-Klassikers wird unter anderem «The Crown»-Star Olivia Colman als Cast-Mitglied vorweisen können. Sie wird Miss Havisham verkörpern.Zu den weiteren Darstellern gehören Fionn Whitehead («Dunkirk») als Pip, Ashley Thomas («Them», «The Night Of») als Jaggers, Johnny Harris («London to Brighton») als Magwitch, Shalom Brune-Franklin («Roadkill», «Line of Duty») als Estella, Hayley Squires (ֿ«I, Daniel Blake», «The Electrical Life of Louis Wain») als Sara, Owen McDonnell («Killing Eve», «Women on the Verge» als Joe, Trystan Gravelle («A Discovery of Witches», «The Terror») als Compeyson und Matt Berry («What We Do in the Shadows», «Toast of London») als Mr. Pumblechuck.«Great Expectations», das die Geschichte des Waisenjungen Philip "Pip" Pirrip erzählt, wurde ursprünglich in wöchentlichen Kapiteln ab Dezember 1860 veröffentlicht, bevor alle Teile als Roman herauskamen.