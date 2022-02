«Fargo» bekommt eine fünfte Staffel

US-Fernsehen

Die letzte Staffel der Noah-Hawley-Serie wurde vor zwei Jahren ausgestrahlt.

Die Verantwortlichen des Fernsehsenders FX haben mitgeteilt, dass nach zwei Jahrenfortgesetzt wird. Es wurde zwar gemunkelt, es werde eine neue Runde geben, allerdings wurden diese Infos nie bestätigt. Laut FX wird die fünfte Staffel im Jahr 2019 spielen und die Fragen stellen, wann eine Entführung keine Entführung ist und was passiert, wenn deine Frau nicht deine Frau ist?"Noah Hawley ist ein meisterhafter Geschichtenerzähler, dem es gelungen ist, vier völlig originelle Staffeln einer der brillantesten Serien im Fernsehen zu erschaffen", so Michael Wright, President of Scripted Television bei MGM. "Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie seine Vision für Staffel fünf mit unseren Partnern bei FX zum Leben erweckt wird.""Noah und Warren haben die Fans mit vier brillanten Kapiteln von «Fargo» begeistert und inspiriert, und wir sind begeistert, gemeinsam mit unseren Partnern bei MGM ein neues Kapitel einer der besten und meistgelobten Fernsehserien anzukündigen", sagte Eric Schrier, Präsident von FX Entertainment. «Fargo» wurde erstmals 2014 auf FX ausgestrahlt. In den vergangenen Staffeln waren Stars wie Chris Rock, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor und Billy Bob Thornton zu sehen.