Netflix beendet «Stranger Things»

Die Abonnenten bekommen aber noch zwei Staffeln spendiert.

In wenigen Wochen startet die vierte Staffel vonbeim Streaminganbieter Netflix . Das Unternehmen aus Los Gatos teilte mit, dass diese in zwei Hälften gesplittet wird. Die ersten Episoden werden am 27. Mai 2022 veröffentlicht, ehe am 1. Juli 2022 direkt Nachschub ansteht. Wie man dies von Serienmachern kennt, wird wohl ein Cliffhanger zwischen den Episoden sein.Die Science-Fiction-Horror-Serie, die seit 2016 bei Netflix läuft, wird mit der fünften Staffel enden. "Vor sieben Jahren haben wir den kompletten Handlungsbogen von «Stranger Things» geplant", so die Showrunner, die auch als Duffer Brothers bekannt sind, in einem Brief, der im Netflix-Blog veröffentlicht wurde. "Damals sagten wir voraus, dass die Geschichte vier bis fünf Staffeln dauern würde. Sie erwies sich als zu umfangreich, um sie in vier Staffeln zu erzählen, aber – wie ihr bald selbst sehen werdet – rasen wir jetzt auf unser Finale zu. Staffel vier wird die vorletzte Staffel sein, Staffel fünf wird die letzte sein.“Staffel vier von «Stranger Things» wird mit großer Verspätung erscheinen; die dritte Staffel wurde vor mehr als zweieinhalb Jahren auf Netflix veröffentlicht. Das Ende der Serie ist nur logisch, wenn man bedenkt, dass die jungen Darsteller – darunter Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin und Gaten Matarazzo – in ihren frühen Teenagerjahren mit «Stranger Things» begonnen haben und nun auf die 20 zugehen.