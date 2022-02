«Zapp» und Luke Mockridge

Quotenmeter.FM

Der Norddeutsche Rundfunk beschäftigt sich in diesen Tagen mit brisanten Medienthemen.

Das Medienmagazin «Zapp» vom NDR beschäftigt sich in den kommenden Wochen mit den Debatten um die Journalistin Nemi El-Hassan und den Musiker Gil Ofarim. Den Auftakt der Trilogie machte allerdings die Reportage über den Fall Luke Mockridge, der seit einigen Monaten die Gesellschaft spaltet. Während das eine Lager „Konsequenzen für Luke“ fordert, weißt die Gegenseite daraufhin, dass der Fall strafrechtlich nicht weiterverfolgt wird.Die Reporter von «Zapp» haben unter anderem mit einer Onlineaktivistin namens Jorinde gesprochen, die sich mit dem Thema eine beachtliche Reichweite auf Instagram und Twitter aufgebaut wird. Fabian Riedner und Felix Maier fragen sich deshalb, ob die junge Frau das Thema nutzt, um Debatten zu führen oder ihre Reichweite in den sozialen Netzwerken zu vergrößern. Für Jorinde steht fest, dass selbst bei der Einstellung des Verfahrens Luke Mockridge schuldig sei.Das Medienmagazin hat eine interessante Reportage geschaffen, das auch die Aktivitäten des Hashtags in den Medien dokumentiert. Erst als sich Sat.1 via Twitter einschaltete, nahm das Thema richtig Fahrt auf. Davor waren vorwiegend wenige User dafür sehr aktiv. Abgerundet wird die Sendung mit einem Interview der Spiegel-Reporterin Ann-Katrin Müller und dem Medienanwalt Simon Bergmann.