Quotencheck

ProSieben Maxx hat in den vergangenen Wochen wieder zahlreiche Episoden wiederholt.

In den vergangenen Wochen fand die Anime-Seriewieder Platz im ProSieben-Maxx-Programm. Der Titelheld der Geschichte ist der Sohn von Naruto und Hinata. Die Produktion von Pierrot für den Fernsehsender TV Tokyo umfasst inzwischen mehr als über 230 Episoden. Hierzulande war das Format zunächst bei Crunchyroll zu sehen, ProSieben Maxx sorgte für die Free-TV-Premiere.Am Montag, den 29. November 2021, setzte ProSieben Maxx zum Rerun an. 0,05 Millionen Zuschauer waren um 17.35 Uhr dabei, die Sendung verbuchte 0,04 Millionen Umworbene. Der Marktanteil lag bei mauen 1,1 Prozent. Doch bereits am Mittwoch und Donnerstag stieg das Interesse deutlich an, denn die Serie verbuchte 0,09 und 0,08 Millionen Zuseher, darunter waren jeweils 0,08 Millionen junge Leute. Die Folge waren tolle 2,4 und 2,5 Prozent Marktanteil. Allerdings ging es am Freitag mit 1,2 Prozent wieder hinab.So setzte sich der gesamte Dezember fort, die Sendung war eine Quotenachterbahn. Es wurden Marktanteile zwischen 1,0 und 2,5 Prozent bei den jungen Menschen erzielt. Beim Gesamtpublikum fuhr «Boruto» 0,05 bis 0,09 Millionen Zuschauer ein.Zum Jahreswechsel ging es aufwärts. Am Mittwoch, den 5. Januar, versammelten sich um 17.35 Uhr rund 0,11 Millionen Zuschauer. 0,08 Millionen junge Zuschauer wurden ermittelt, sodass ein sehr guter Marktanteil von 2,1 Prozent erzielt wurde. Am Montag darauf standen 0,10 Millionen Zuschauer auf der Uhr, am 10. Januar sicherte sich die Serie im ProSieben Maxx 0,09 Millionen Umworbene und 2,9 Prozent Marktanteil.Bereits am Donnerstag, den 13. Januar, schalteten 0,11 Millionen Zuschauer ein. Weil 0,10 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre alt waren, wurde ein weit überdurchschnittlicher Marktanteil von 3,1 Prozent gemessen. Zum Wochenabschluss waren sogar 0,14 Millionen Zuschauer dabei, darunter 0,13 Millionen Zuschauer, die für die Werbewirtschaft für Interesse waren. Mit vier Prozent Marktanteil waren die Verantwortlichen natürlich mehr als zufrieden.Zum Abschluss der Ausstrahlung sicherte sich «Boruto» am 2. Februar noch einmal 0,14 Millionen Zuschauer. Die 0,11 Millionen Umworbenen sicherten einen Marktanteil von drei Prozent. Zum Jahreswechsel stieg das Interesse an der Serie deutlich. Im Durchschnitt kamen die Wiederholungen auf 0,08 Millionen Zuschauer bei ProSieben Maxx, der Sender aus Unterföhring verzeichnete einen Gesamtmarktanteil von 0,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich auf dem 17.35-Uhr-Sendeplatz 0,07 Millionen Zuschauer, sodass die japanische Serie einen weit überdurchschnittlichen Marktanteil von 2,2 Prozent holte.