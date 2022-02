Keri Russell steigt bei «The Diplomat» ein

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird bei der neuen Netflix-Serie an Bord sein.

«Felicity»-Star Keri Russell wird die Hauptrolle in der kommenden Netflix-Serieübernehmen. Die Serie wurde im Januar bestellt und handelt von einer Karriere-Diplomatin, die mitten in einer internationalen Krise landet.Debora Cahn hat die Serie entwickelt und fungiert auch als ausführende Produzentin und Showrunnerin. Janice Williams wird ebenfalls als ausführende Produzentin fungieren. Russell wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. «The Diplomat» wurde als Teil eines neuen Gesamtvertrags bestellt, den Cahn mit Netflix unterzeichnet hat. Zuletzt war sie als ausführende Produzentin an der Showtime-Hitserie «Homeland» beteiligt.Russell erhielt drei aufeinanderfolgende Emmy-Nominierungen und zwei Golden-Globe-Nominierungen als beste Schauspielerin in einer Dramaserie für ihre Hauptrolle in der FX-Spionageserie «The Americans». Die Serie wurde sechs Staffeln und 75 Episoden lang auf dem Kabelsender ausgestrahlt.