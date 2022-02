ARD, ZDF und RTL informieren über Lockerungen

TV-News

Am Abend haben die drei Sender wieder ihre obligatorischen Sondersendungen zur Ministerpräsidentenkonferenz angekündigt.

Am Mittwoch treffen sich die Ministerpräsidenten in einem neuerlichen Bund-Länder-Treffen, um über mögliche Lockerungen ab März zu beraten. Die Beschlussvorlage sieht einige Lockerungen ab dem kommenden Monat vor. In welchen Umfang gelockert werden soll, wollen die Fernsehsender am Abend in mehreren Sondersendungen beleuchten. Bereits am Dienstag hatte RTL für heute Abend um 20:15 Uhr einangekündigt. Darin informiert Moderator Maik Meuser unter dem Motto „Weniger Regeln mehr Freiheit“ über alles Wissenswertes und spricht unter anderem mit Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Experten aus der Medizin über die neuesten Beschlüsse.Zeitgleich geht auch Das Erste auf Sendung. Die Sendung stammt vom WDR und wird von Sabine Scholt präsentiert. Genauere Inhalte und Gesprächspartner sind derzeit noch nicht bekannt. Sowohl die RTL- als auch die ARD-Sendung dauern rund 15 Minuten, wodurch sich das jeweilige Folgeprogramm um jene Zeit verschiebt. «Der Bachelor» verteilt somit seine Rosen erst ab 20:30 Uhr, ebenso wie Axel Prahl, der als Marko Wendrichs in «Eisland» zu sehen sein wird.Knapp eine Stunde zuvor informiert das ZDF in einemüber die Öffnungsmaßnahmen. Moderatorin Sarah Tacke hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach im Gespräch und redet außerdem mit dem Leiter der klinischen Pharmazie der Universität des Saarlandes, Thorsten Lehr über die beschlossenen Maßnahmen.