«How I Met Your Father» geht bei Hulu weiter

US-Fernsehen

Die Fernsehserie bekommt 20 neue Episoden spendiert.

Der «How I Met Your Mother»-Nachfolger wird bei Hulu eine Zukunft haben. Die Verantwortlichen gaben bekannt, dass die Seriemit 20 neuen Episoden fortgesetzt werden soll. Die erste Runde umfasste nur zehn Episoden.Wie in der Originalserie geht es um eine Frau im Jahr 2050, die ihrem Sohn erzählt, wie sie seinen Vater kennengelernt hat. Hilary Duff spielt die Rolle dieser Frau, Sophie, im Jahr 2022. Sophie und ihr enger Freundeskreis sind dabei herauszufinden, wer sie sind, was sie vom Leben erwarten und wie man sich im Zeitalter von Dating-Apps und grenzenlosen Möglichkeiten verliebt."Isaacs und Elizabeths inspirierte Vision für «How I Met Your Father» hat sich als echte Verabredung erwiesen, von der die Fans Woche für Woche nicht genug bekommen können", sagte Jordan Helman, Head of Scripted Originals bei Hulu. "Das Leben dieser Charaktere, die von der unglaublich talentierten Besetzung unter der Leitung von Hilary Duff dargestellt werden, fängt gerade erst an, sich zu entfalten, und wir sind begeistert, unseren Zuschauern mit einer überdimensionalen zweiten Staffel mehr von der Reise dieser Gruppe zu zeigen."