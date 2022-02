Paramount+ verlängert «Halo»

US-Fernsehen

Die Serie startet erst Ende März, dennoch wird es eine zweite Runde geben.

Die Videospielverfilmung, die nicht nur in den USA am 24. März startet, sondern auch bei Sky Deutschland, wird für eine zweite Staffel verlängert. Die frühzeitige Verlängerung ist ein starker Vertrauensbeweis für die Adaption von Microsofts Sechs-Milliarden-Dollar-Blockbuster-Gaming-Franchise für die Xbox, die seit 2014 als Serie in Arbeit ist.Kyle Killen wurde im Juni 2018 für die Serie verpflichtet, als sie noch auf Showtime laufen sollte, und Steven Kane kam im März 2019 hinzu, um die Serie weiterzuentwickeln, und übernahm schließlich die Leitung der Serie, als Killen ausstieg. Dann kündigte Kane an, dass er sich nach Abschluss von Staffel eins von seinen Aufgaben als Showrunner zurückziehen würde, und begründete dies mit dem enormen Umfang der Serie und dem durch Corona gestörten Produktionsplan, der in Ungarn zwei Jahre lang andauerte."«Halo» entführt uns in eine schillernde Welt, von der wir glauben, dass sie die Zuschauer mit ihrer elektrisierenden Optik ebenso fesseln wird wie mit ihrer kühnen, charakterorientierten Erzählweise", so David Nevins, Chef von Showtime und Paramount+, in einer Erklärung. "Diese zweite Staffel spiegelt das Vertrauen wider, das wir in die Kraft dieser epischen Serie haben, um die Zuschauer anzuziehen und zu fesseln."