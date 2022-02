ViacomCBS heißt nun Paramount

Wirtschaft

Nur zwei Jahre überlebte der Name der fusionierten Viacom und CBS Corporation.

Bereits ab Mittwoch verabschiedet sich ViacomCBS von seinem Firmennamen und nennt sich ab sofort Paramount. Das Unternehmen will damit "einen ikonischen, globalen Namen" annehmen, um die zunehmend weltweite Ausrichtung des Konglomerats zu reflektieren.Die Umbenennung wurde am Dienstag von der ViacomCBS-Vorsitzenden Shari Redstone und President-CEO Bob Bakish in einem Memo an die Mitarbeiter angekündigt. Die Nachricht kam am selben Tag, an dem ViacomCBS eine fast dreistündige Investorenpräsentation abhielt, um seine globale Streaming-Strategie und Pläne für den Ausbau des Streaming-Dienstes Paramount+ und anderer Geschäftsbereiche in den USA und im Ausland zu präsentieren.Der Name CBS ist ein Grundpfeiler des Rundfunks – die Gründung von Columbia Broadcasting System geht auf das Jahr 1927 und die Anfänge des kommerziellen Radios zurück. Der Name Eye wird auf dem Sendernetz und anderen bestehenden Vermögenswerten bestehen bleiben.