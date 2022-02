RTL: Martin Rütter kehrt mit neuen Welpen zurück

TV-News

Insgesamt 40 junge Vierbeiner hat Martin Rütter im Gepäck. Die Dosis von «Die Welpen kommen» erhöht sich dabei nochmal, auch wenn sich am Staffelumfang von zwölf Folgen nichts ändert.

Kontinuierlich hatte RTL den Umfang vonin den vergangenen Staffeln gesteigert. Im Vorjahr präsentierte der Kölner Sender zwölf Folgen zwischen Januar und April. Dabei wird es auch vorerst bleiben, dennoch erhöht sich die Dosis der jungen Vierbeiner nochmals, denn das Format läuft ab dem 13. März immer sonntags ab 17:30 Uhr bis zum Beginn der Primetime. Unterbrochen wird die Sendung lediglich um 18:45 Uhr von einem 20-minütigen «RTL Aktuell». Im vergangenen Jahr war Rütter erst ab kurz nach 19:00 Uhr zu sehen. Damit behält RTL die aktuelle Sendestrategie bei, denn auch das derzeit gesendete «Die Unvermittelbaren» und zuletzt «Master of Sweets» liefen zweigeteilt.Teil der neuen zwölfteiligen Welpen-Staffel werden insgesamt 40 junge Tiere sein, die gemeinsam mit ihren Familien über Monate begleitet wurden. Rütter kommentiert Yorkshire-Terrier, der nach Mallorca fliegt, bis hin zu einem Bernhardiner, der einen eigenen Song bekommt, alle Hunde und gibt wertvolle Tipps für die Hundehalter.2021 verbuchte die dritte Staffel im Schnitt 3,06 Millionen Fernsehende ab drei Jahren, was in etwa der Reichweite der zweiten Runde entsprach. Der Marktanteil lag bei einem hohen Wert von 9,9 Prozent. Durchschnittlich schalteten 1,04 Millionen der werberelevanten Zuschauer ein. Hier generierte man eine Einschaltquote von guten 13,0 Prozent.Im Anschluss an die erste «Die Welpen kommen»-Ausgabe des Jahres präsentiert RTL dann die Free-TV-Premiere des Historien-Films, der im Jahr 2019 erschien und von Michael Engler nach dem Drehbuch von Julian Fellowes inszeniert wurde.