«Die Retourenjäger»: Gelungener Auftakt in der Primetime

Quotennews

Aus den RTL-«Retourenprofis» wird bei RTLZWEI die Show «Die Retourenjäger». Nicht jedoch unter dem Tag, es soll in der Primetime bestehen. Der erste Abend lief ordentlich.

Kaufen und verkaufen. Das ist das simple Konzept der Showund ja, allein schon der Titel lässt Vergleiche zu dem Format «Die Retourenprofis» bei RTL nicht aus. Doch bei der Sendezeit wagt sich RTLZWEI in andere Gefilde, es soll ein Primetime-Erfolg werden. Die gestern erste Folge der «Retourenjäger» um 20.15 Uhr mit Händler Hanno Zwicker aus Berlin lässt jedoch die Sektkorken nur bedingt knallen. Erfreulich dürfte sein, dass das Primetime-Format die mit Abstand besten Zahlen nach Grünwald holte, in allen Kategorien, jedoch ernüchtern wird es bei genauerem Hinsehen. Insgesamt reicht es zu ordentlichen 0,97 Millionen Zuschauern, wobei hier die 1-Millionen-Marke zu knacken wohl schön gewesen wäre. Nichtsdestotrotz ergibt sich mit einem Marktanteil von 3,3 Prozent kein allzu grandioses Bild für eine neue Show.Mit dem Blick auf «Berlin - Tag & Nacht» im direkten Vorlauf kann sich das Format aber doch auf die Schulter klopfen, denn hier steigerte der Sender das Interesse von 0,45 Millionen Zuschauer und einem Marktanteil von nur 1,7 Prozent. Eine ähnliche Steigerung zeigte sich bei den Zahlen der Zielgruppe. Hier kam «BTN» auf 0,25 Millionen Umworbene und einen Marktanteil von 4,1 Prozent, bevor «Die Retourenjäger» die Zahlen auf 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährige und 6,6 Prozent Anteil steigerten. Im Kontext der Senderleistung am Tag also schon ein Erfolg.Nach der Show fiel das Interesse am Sender schnell wieder ab. «Die Schnäppchenjäger» holten ab 22.20 Uhr noch 0,54 Millionen Zuschauer und 2,8 Prozent Marktanteil, während sich die Zielgruppe bis aus 0,22 Millionen Zuschauer verabschiedete. Hier lag der entsprechende Marktanteil bei noch annehmbaren 4,6 Prozent.