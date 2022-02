Warner Bros. und Zaentz streiten um Mittelerde

Kino-News

Der Firmentochter New Line Cinema gehören die Filmrechte, teilte das Unternehmen mit.

Derzeit brodelt es in Hollywood, denn Warner Bros. und der Eigentümer von J.R.R. Tolkiens Fantasy-Welt, die Zaentz Co., befinden sich in einem Streit. Aus diesem Grund wurde ein privates Vermittlungsverfahren eingeleitet, um die Differenzen zu beseitgen. Derzeit wird die Frage erörtert, ob das Studio seinen Verpflichtungen zum Erhalt der Lizenzen nachgekommen ist."New Line Cinema hält die Rechte an den Kinofilmen, sowohl an den Real- als auch an den Animationsfilmen, seit über zwei Jahrzehnten", so eine Sprecherin von Warner Bros. gegenüber „Variety“. "Wir sind derzeit in der Produktion unseres Anime-Films «Der Herr der Ringe: The War of the Rohirrim» und freuen uns darauf, die Zuschauer zurück nach Mittelerde zu bringen."Vertreter der Zaentz Co. haben in den letzten Wochen in aller Stille Pitch-Meetings abgehalten, um das Portfolio an Tolkien-Rechten zu verkaufen, das der Produzent Saul Zaentz in den späten 1960er und 70er Jahren erworben hatte. Es ist kein Geheimnis, dass Warner Bros. und Zaentz Co. in den letzten zehn Jahren Gespräche über eine Übernahme geführt haben, aber nie zu einem Abschluss gekommen sind.