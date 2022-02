Schlager-Fans müssen für Silbereisen bis Juli warten

TV-News

Medienberichten zufolge plant die ARD die nächste Live-Show mit Florian Silbereisen erst im Juli. Zum Trost soll es in diesem Monat dann aber gleich zwei Sendungen geben.

Derzeit ist Florian Silbereisen jeden Samstag bei RTL in der Talentshowzu sehen, doch so richtig hat sich der Wechsel ins Privatfernsehen für den Schlagerstar noch nicht ausgezahlt, denn zuletzt wollten sich dessen Jury-Urteile nur 1,73 Millionen Zuschauer ab drei Jahren anschauen – ein neues Tief für die Casting-Sendung. Seine eigentliche Kernkompetenz als Gastgeber von Schlagershows im Ersten musste er dagegen Anfang des Jahres pausieren lassen. Die «Schlagerchampions» wurden aufgrund der Omikron-Welle gestrichen, stattdessen gab es lediglich eine Highlights-Sendung mit den besten Ausschnitten der vergangenen Jahre. Trotz der am Mittwoch angekündigten Lockerungen der Corona-Maßnahmen müssen sich die Fans weiterhin auf musikalische Samstagabend-Unterhaltung gedulden.Wie der Branchendienst ‚TV Wunschliste‘ berichtete strahlt Das Erste erst im Juli eine neue Schlagershow mit Florian Silbereisen aus. „Wir haben die Termine der Silbereisen-Shows aufgrund der besseren Planbarkeit in der aktuellen Lage verändert“, heißt es seitens des öffentlich-rechtlichen Senders in dem Bericht, womit die Corona-Lage gemeint sein dürfte. Dann soll es aber gleich zwei neue Sendungen geben, wie die ARD bestätigte – zu Beginn und am Ende des Monats. Die Planung dürfte auch mit dem eingangs erwähnten RTL-Format zusammenhängen, dessen Staffel noch bis Anfang Mai gesendet wird. Die letzten vier Ausgaben sind als Live-Sendungen geplant. Somit gibt es Schlagernachschub also erst im Juli. Darüber hinaus plant die ARD im Oktober wieder mit dem alljährlichenund im November mit demWer bis dahin auf Schlagersendungen nicht verzichten möchte, muss derweil auf das ZDF zurückgreifen, das für den April eine neue Ausgabe derplant. Dass es trotz Corona möglich ist, die Unterhaltungsshow live zu senden, bewies der Mainzer Sender erst am vergangenen Samstag in Halle an der Saale. Die dritte Ausgabe der im September gestarteten Sendung verbuchte knapp vier Millionen Zuschauer und Marktanteile von guten 15,0 sowie grandiosen 10,4 Prozent. Zuletzt war Silbereisens «Das Adventsfest der 100.000 Lichter» am 27. November sogar noch erfolgreicher, insgesamt schalteten 5,99 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile bewegten sich bei 22,1 und 11,2 Prozent.