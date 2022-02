Nächstes Ralf-Schmitz-Format kehrt schon bald zurück

TV-News

Im März zeigt Sat.1 neue «Halbpension mit Schmitz»-Folgen – dann aber auf einem neuen Sendeplatz. Gemeinsam mit Jörg Pilawa bespielt Ralf Schmitz den Mittwochabend.

Ralf Schmitz bleibt der Dauerbrenner des Sat.1-Programms. Nach seinem Wechsel zum Bällchensender startete die TV-Station im vergangenen Herbst gleich drei Formate mit dem dauergutgelaunten Komiker. Mit «Voll verschossen» kehrt bereits die erste Sendung in der kommenden Woche, Freitag, den 25. Februar, um 22:30 Uhr, ins Programm zurück. Keine 14 Tage später ist auch schon das zweite Formate mit neuen Ausgaben zu sehen.wechselt allerdings den Sendeplatz.Statt wie im Oktober 2021 immer freitags zeigt der Unterföhringer Sender die Impro-Comedy ab dem 9. März immer mittwochs um 22:25 Uhr. Ralf Schmitz bildet somit den Lead-out zu Jörg Pilawas Sat.1-Comebackshow, das am selben Abend um 20:15 Uhr debütiert. In der ersten Folge der zweiten «Halbpension»-Staffel tritt auch wieder Pierre M. Krause als Spielleiter auf. Neben Ralf Schmitz müssen dann auch die Gäste Reiner Calmund, Janine Kunze, Lisa Feller und Simon Pearce dessen Anweisungen umsetzen.Der Sendeplatz kommt etwas überraschend, schließlich war «Halbpension mit Schmitz» durchaus erfolgreich. Die vier Ausgaben erreichten im Durchschnitt 0,65 Millionen Fernsehzuschauer, was zu einem etwas unterdurchschnittlichen Marktanteil von 4,2 Prozent führte. Beim jungen Publikum überzeugte das Format dafür umso mehr. Am späten Freitagabend schlug man sich mit 0,34 Millionen jungen Zuschauern wacker, immerhin lief im Gegenprogramm das «ZDF Magazin Royale». Die Unterföhringer Fernsehstation konnte mit einem Marktanteil von acht Prozent zufrieden sein.