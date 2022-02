«And Just Like That» könnte weiter gehen

US-Fernsehen

Der HBO-Content-Chef teilte mit, dass «In Treatment» abgesetzt wurde.

Der Fernsehsender HBO hat die Serienach der vierten Staffel erneut abgesetzt. Das erklärte HBO/HBO Max-Content-Chef Casey Bloys gegenüber dem amerikanischen Fachblatt „Variety“. Das Drama kehrte im vergangenen Jahr nach einer zehnjährigen Pause mit einer neuen Besetzung zurück. Uzo Aduba wurde die Therapeutin, die Stelle hatte vorher Gabriel Byrne inne.Der «Sex and the City»-Nachfolgerkönnte dagegen weiter gehen. Jedoch befindet sich das Unternehmen noch in Verhandlungen mit den Stars. "Wir sind begeistert davon, wie die Serie gelaufen ist, und [Showrunner] Michael Patrick King und Sarah Jessica Parker sprechen darüber, um sicherzustellen, dass es eine kreative Richtung gibt, von der sie begeistert sind", sagte er. "Sie werden zu uns kommen, wenn sie bereit sind, aber ich hoffe, dass sie etwas haben, von dem sie begeistert sind... Ich weiß, dass sie die Idee von Bigs Tod hatten, um diese Art von Zeit in ihrem Leben zu untersuchen, in ihren 50ern. Ich glaube, sie wollten sehen, wie es läuft und wie sie sich fühlen. Wie sich herausstellte, hatten sie eine gute Zeit. Ich kann mir also vorstellen, dass sie mit etwas aufwarten werden, von dem sie begeistert sind, aber wir geben ihnen einfach ihre Zeit."Obwohl die Produktion von Staffel eins der «Game of Thrones»-Prequelserieabgeschlossen ist, sagte Bloys, dass er noch nicht bereit sei, zu verkünden, wann die Serie Premiere haben wird – oder auch nur anzudeuten, zu welchem Zeitpunkt im Jahr sie endlich erscheinen könnte. Der Sender denkt aber scheinbar bereits über eine Verlängerung nach. "Wenn Sie darauf wetten wollen, ob wir eine zweite Staffel machen werden, denke ich, dass es wahrscheinlich eine ziemlich gute Wette ist", sagte er. "Im Allgemeinen lassen wir etwas ausstrahlen und sehen, wie es sich entwickelt, aber natürlich treffen wir im Vorfeld Vorbereitungen, um sicherzustellen, dass wir dem Spiel voraus sind."