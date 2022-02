Wattpad verfilmt zwei Geschichten

International

Die Plattform, auf der jeder seine Storys veröffentlichen kann, produziert unter anderem «Boulevard».

Nach dem Erfolg des spanischsprachigen Netflix-Teenie-Films «Trough my Window – Ich sehe nur dich» von Wattpad-Autorin und Influencerin Ariana Godoy verdoppelt Wattpad Webtoon Studios seine spanischsprachigen Inhalte mit Plänen zur Verfilmung zweier großer YA-Hits für die Leinwand. Das Studio möchte die Geschichtenundumsetzen."«Perfectos Mentirosos» und «Boulevard» sind äußerst beliebte Wattpad-Geschichten mit Millionen von Lesern und haben Fans in den spanischsprachigen Märkten auf der ganzen Welt stark beschäftigt", sagte Levitz, Präsident der Wattpad Webtoon Studios, in einer Erklärung. "Alex, Flor und eine ganz neue Generation spanischsprachiger Autoren bauen ganze Fangemeinden für ihre Arbeit auf Wattpad und Webtoon auf. Indem wir in diese und viele weitere Projekte auf unseren Plattformen investieren, geben wir den Fans eine neue Möglichkeit, ihre Geschichten von Schöpfern aus der ganzen spanischsprachigen Welt zu erleben."«Perfectos Mentirosos» handelt von Jude, einer Stipendiatin an einer Ivy-League-Schule, die sich in der Gesellschaft eines unwiderstehlichen Trios reicher Brüder wiederfindet, die sie zur Strecke bringen möchte. «Boulevard» dreht sich um eine verbotene Romanze zwischen Halsey Weigel und dem selbsternannten Außenseiter Luke Howland.