Julia-Child-Format startet beim Food Network

US-Fernsehen

Discovery hat das Vermächtnis der Köchin erworben.

Bereits seit 18 Jahren ist die amerikanische Köchin Julia Child verstorben. Nun haben sich Food Network und Discovery+ zusammengetan, um einen Kochwettbewerb neu aufzulegen. Inwerden acht hochkarätige Hausfrauen und -männer in kulinarischen Herausforderungen gegeneinander antreten. Die Sendung wird am 14. März um 21.20 Uhr starten.«The Julia Child Challenge» wird von Antonia Lofaso als Hauptjurorin und einer wechselnden Jury von Gastjuroren geleitet, die entscheiden werden, welcher Teilnehmer den lebensverändernden Hauptpreis gewinnt, der buchstäblich in Julias Fußstapfen tritt: einen dreimonatigen Kochkurs im Le Cordon Bleu, für den alle Kosten übernommen werden."Julia Child ist eine kulinarische Heldin für Köche auf der ganzen Welt – ihre Liebe zum Essen und ihr Sinn für Humor geben den Ton für diesen einzigartigen Wettbewerb an", sagte Courtney White, Präsidentin von Food Network und Streaming Food Content bei Discovery Inc. gegenüber „Variety“. "Von der Küchenausstattung bis hin zu Julias eigenen Worten – die Detailgenauigkeit jeder Episode kann nur als überwältigend bezeichnet werden. Gleichzeitig ist die Serie auch sehr intim, mit Teilnehmern, die ihre persönliche Reise durch die Welt des Essens und wie Julia Child ihr Leben verändert hat, teilen - wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer diese Show erleben."