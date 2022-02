RTL Group: Neu-Positionierung in der Werbevermarktung

Wirtschaft

Um einen internationalen Werbevermarkter zu schaffen, hat das Medienhaus die hundertprozentigen Tochterunternehmen RTL AdConnect, G+J iMS und Smartclip zusammengeführt.

Die RTL Group möchte zum „internationalen Werbevermarkter-Champion“ werden und hat dafür die Unternehmensstruktur in diesem Bereich neu angelegt. Am Donnerstag wurde bekannt, dass man die hundertprozentigen Tochterunternehmen RTL AdConnect, G+J iMS und die Mediensparte von Smartclip zusammenführen werde. Die neue Einheit soll internationalen Werbetreibenden einen vereinfachten Zugang zu einem Portfolio von Medienmarken in den Bereichen TV, digitales Video, Radio/Audio, Online, Mobile und Print bieten. Das Portfolio wird die TV-Kanäle, Streaming-Dienste, Radiosender und digitalen Verlagsmarken der RTL Group umfassen, ergänzt durch das Werbeinventar hochwertiger Partner wie ITV in Großbritannien, RAI in Italien, NBC Universal in den Vereinigten Staaten und DPG Media in Belgien.Geleitet wird das neue Konglomerat von dem derzeitigen RTL-AdConnect-CEO Stéphane Coruble. In dieser Funktion berichtet er an Matthias Dang, der zusätzlich zu seiner Funktion als Co-CEO von RTL Deutschland Vorstandsvorsitzender der neuen Einheit wird. Oliver Vesper, derzeit Co-CEO von Smartclip, wird Chief Digital Officer (CDO) und stellvertretender CEO der neuen Einheit. Daniel Bischoff wird zusätzlich zu seiner derzeitigen Funktion als Chief Marketing & Operations Officer von RTL AdConnect das Transformation Office der neuen Einheit leiten, Arbeitsabläufe erleichtern und den Informationsfluss sicherstellen, um die Integration von RTL AdConnect, G+J iMS und Smartclip voranzutreiben. André Freiheit, derzeit Geschäftsführer von G+J iMS, wird das Unternehmen „im gegenseitigen Einvernehmen“ verlassen. Er werde aber noch bis Ende Juni in beratender und unterstützender Funktion erhalten bleiben.„Im wachsenden Wettbewerb mit den globalen Tech-Plattformen werden neue Allianzen und Partnerschaften zwischen europäischen Medienunternehmen immer wichtiger. Mit unserer neuen internationalen Anzeigenverkaufseinheit werden wir eine führende Monetarisierungsplattform schaffen, die Umfang, Transparenz und einfachen Zugang zu modernster Werbetechnologie kombiniert. RTL AdConnect, G+J iMS und die Mediensparte von Smartclip haben starke Marktpositionen und ergänzen sich perfekt in Bezug auf Fähigkeiten, Kunden, Dienstleistungen und geografische Präsenz. Unsere neue Monetarisierungsplattform steht allen Sendern und Publishern offen, die eine innovative, kundenfreundliche Alternative zu den globalen Tech-Plattformen suchen. Ich wünsche Stéphane Coruble, Oliver Vesper und den Teams alles Gute und viel Erfolg in ihren neuen Rollen“, wird Thomas Rabe, CEO der RTL Group, in einer Unternehmensmitteilung zitiert.