«Atlanta» wird eingestellt

US-Fernsehen

Nach vier Jahren Wartezeit kommen die zwei finalen Staffeln.

Am Donnerstag teilte FX-Chef John Landgraf während der TCA-Tour mit, dass mit der vierten Staffel die Serieenden wird. "Die vierte und letzte Staffel soll im Herbst auf die gleiche Weise starten", so Landgraf. "Die neue Staffel ist alles, was Sie von «Atlanta» erwarten können, das heißt, erwarten Sie das Unerwartete. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Reise."Staffel zwei der Emmy-prämierten Serie wurde 2018 ausgestrahlt. Donald Glover hat die Serie entwickelt und spielt die Hauptrolle zusammen mit Brian Tyree Henry, Zazie Beetz und Lakeith Stanfield. Die Serie wird von Glover und seinem Bruder Stephen produziert, zusammen mit Paul Simms, Dianne McGunigle und Hiro Murai. FX Productions produziert.Die dritte «Atlanta»-Season geht am 24. März bei FX auf Sendung, die finale Runde soll im Herbst folgen. Einen Tag nach der linearen Ausstrahlung werden die Episoden beim Streamingdienst Hulu angeboten.