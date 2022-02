«Lets Dance»-Auftakt ohne Joachim Llambi

TV-News

Das Juroren-Urgestein wurde positiv auf das Corona-Virus getestet und muss deshalb passen. Ein Vertreter steht bereits fest.

Im vergangenen Jahr gewann der ehemalige Fußballer Rúrik Gíslason gemeinsam mit Renata Lusin die 14.-Staffel vor weitestgehend leeren Rängen im Kölner Fernsehstudio. Zum Auftakt der neue Runde, die am heutigen Freitag, 18. Februar, um 20:15 Uhr mit der großen Kennenlernshow «Wer tanzt mit wem?» startet, sollte der Isländer mit seiner Tanzpartnerin den Lieblingstanz des Paares zum Besten geben – immerhin vor 200 Zuschauern, die nun wieder zugelassen sind. Damit ist Gíslasons Aufgabe für den Abend aber noch nicht erfüllt. Wie RTL nun bekannt gab, wird er auch anstelle von Joachim Llambi neben Motsi Mabuse und Jorge González am Jurypult Platz nehmen.Llambi sei positiv auf der Corona-Virus getestet worden und fällt deswegen für die Auftaktshow aus. Llambi, der seit Anbeginn der Show Punkte zwischen 1 und 10 vergibt und häufig durch harte Kritiken auffällt, gehe es soweit gut. Er werde auch in der Liveshow zugeschaltet sein, heißt es von RTL.Wer mit wem tanzen wird, entscheidet sich also ohne den präsenten Chefjuror. Zur Partner-Wahl stehen Hardy Krüger Jr., Riccardo Basile, Amira Pocher, Janin Ullmann, Mike Singer, Michelle, Mathias Mester, Bastian Bielendorfer, Caroline Bosbach, Lilly zu Sayn Wittgenstein, Timur Ülker, René Casselly, Sarah Mangione und Cheyenne Ochsenknecht. Wie in den vergangenen Staffeln führen Victoria Swarovski und Daniel Hartwich durch die mehr als dreistündige Live-Sendung.