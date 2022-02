«Greys Anatomy»: 18. Staffel kommt über Disney+ im März nach Deutschland

TV-News

Mit neuen Gesichtern geht «Grey’s Anatomy» in eine neue Runde, die in einer fiktiven Welt nach der Pandemie spielt.

Update:

Disney+ lässt in Deutschlandam 14. März in die 18. Staffel starten und dürfte damit erneut ProSieben den Deutschlandstart vorweg nehmen. Der Free-TV-Sender hat bis zum Freitag, 11. März, sein Programm bekannt gegeben, von der Krankenhaus-Serie aus Seattle fehlt dabei jede Spur. Auch der übliche Sendeplatz am Mittwoch ist bekanntlich mit «TV Total» belegt. Denkbar ist aber dennoch ein Start ebenfalls am Montag, denn in der Woche zuvor beschließt der Unterföhringer Sender die aktuelle Staffel von «Die Simpsons», wodurch – theoretisch – der Sendeplatz um 21:15 Uhr genutzt werden könnte.Bei Disney+ erscheint die 18. Runde wie erwähnt an jenem Montag, 14. März, jede Woche gibt es dann eine neue Folge. Der Streamingdienst verspricht in den neuen Episoden „großes Gefühlskino mit viel Leidenschaft, Freundschaft und persönlichen Tragödien“. Staffel 18 spielt in einer fiktiven Welt nach der Pandemie. Da Meredith Grey, gespielt von Ellen Pompeo, nun nach Minneapolis pendelt, während sie versucht, die Parkinson-Krankheit zu heilen – finanziert von Dr. David Hamilton (Peter Gallagher) – sind sie und Nick nun zusammen.Neben altbekannten Gesichtern dürfen sich die Zuschauer auch auf E.R. Fightmaster freuen, der ab der dritten Episode die Rolle des Dr. Kai Bartley übernehmen wird und zu einem Forschungsteam in Minnesota gehört. Das dort ansässige Krankenhaus wirbt um Meredith, da sie sich gut mit der Parkinson-Krankheit auskennt. Fightmaster – der wie Kai nicht-binär ist – ist zu einem wiederkehrenden Mitglied der «Grey's Anatomy»-Besetzung aufgestiegen, was das erste Mal ist, dass ein nicht-binärer Schauspieler einen Arzt in der Serie gespielt hat.Außerdem stößt in den neuen Folgen Lynn Chen als Dr. Michelle Lin zum Cast dazu. Lin ist Leiterin der plastischen Chirurgie. Da die Chirurgen im Grey Sloan wegen des Burnouts durch die Pandemie gekündigt haben und die jüngeren Ärzte des Krankenhauses aufgrund der Auswirkungen von COVID auf den Operationsplan ins Hintertreffen geraten sind, hätte Dr. Lin die ihr angebotene Stelle beinahe nicht angenommen. Doch dann schwor Programmdirektor Richard Webber (James Pickens Jr.) von ihrer Kritik angestachelt, die Fähigkeiten der Studenten wieder auf Vordermann zu bringen.Wie 'TV Wunschliste' nun berichtet, wird ProSieben tatsächlich «Grey's Anatomy» auf den Montag legen, allerdings erst ab dem 21. März. Gemeinsam mit dem Ablegerwerden neue Folgen der beiden Seattle-Serien ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Los geht es mit einer Crossover-Folge, wodurch «Seattle Firefighters» die Primetime eröffnet und danach «Grey's Anatomy» folgt. Um 22.15 Uhr folgt dann noch die zweite neue Folge der «Seattle Firefighters». Am 14. März, dem Tag des Disney+-Starts, wobei noch nicht bestätigt ist, dass auch «Seattle Firefighters» an diesem Tag beim Streamingdienst startet, finden bei ProSieben noch «Young Sheldon», «United Sates of Al» und «Family Guy» ihr jeweiliges Staffelfinale. Wie die Sendestruktur nach dem Crossover-Auftakt bei ProSieben ausgestrahlt werden, ist noch nicht geklärt. Im vergangenen Jahr tauschten die beiden Serien ihre Sendeplätze, sodass die Krankenhaus-Reihe um 20:15 Uhr zu sehen war.