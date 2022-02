«Erzgebirgskrimi»: (fast) Neuer Bestwert

Quotennews

Über 7 Millionen Zuschauer! Über 25 Prozent Marktanteil! Es lässt sich wenig Kritik am «Erzgebirskrimi» von gestern finden.

Die große ZDF-Krimi-Party geht unverblümt weiter. Der Streifenvon gestern Abend holte mit Leichtigkeit nicht nur 7,46 Millionen Zuschauern, sondern damit natürlich auch die beste Reichweite des gesamten Tages. Verfolger in dieser Kategorie war standesgemäß die «Tagesschau» um 20 Uhr, die jedoch "nur" 6,81 Millionen mobilisieren konnte. Mit 25,6 Prozent Marktanteil setzte der Primetime-Krimi im Zweiten jedenfalls eine ordentliche Duftmarke, wenn es auch mit lediglich 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährigen zu nur einem Platz im Mittelfeld reichte. Doch auch hier wird man in Mainz mit 9,8 Prozent Marktanteil zufrieden sein.Neben der angesprochenen «Tagesschau» war die gestrige Ausgabe vonauch in seiner zweiten Ausgabe 2022 ein Erfolg. Mit 5,45 Millionen Zuschauer bestätigte das Erste die 5,44 Millionen vom 8. Januar 2022, der Marktanteil von gestern ging mit 20,1 Prozent mehr als nur in Ordnung. Nicht nur in Ordnung, sondern exzellent lief es zudem bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Hier holte sich das Erste den Dreifach-Sieg des Tages.Auf Platz drei mit 0,64 Millionen jüngeren Fernsehenden spielten sich um kurz vor acht die Lotto-Zahlen ab. Der Marktanteil lag hier bei 12,2 Prozent. Die Primetime mit Kai Pflaume holte sich den zweiten Platz mit 1,14 Millionen Zuschauern und einem starken Marktanteil von 19,2 Prozent. Bleibt noch der absolute Reichweiten-Sieger bei den jungen Zuschauern, natürlich, die «Tagesschau» um 20 Uhr. Diese holte mit 1,36 Millionen Fernsehenden einen bockstarken Marktanteil von 23,2 Prozent zum Ersten Deutschen Fernsehen. Mit diesen Zahlen wird sich der «Erzgebirgskrimi» wenig beschäftigen, denn mit den erreichten 25,6 Prozent Marktanteil holte man einen neuen Bestwert nach Mainz. Jedoch ist die dazugehörige Zuschauerzahl eben kein neuer Bestwert und damit kann wohl von (fast) einem neuen Rekord gesprochen werden. Reichweiten-stärkste Ausgabe des Kriminal-Streifens bleibt dervom 17. April 2021 mit 7,97 Millionen Zuschauern.