Anna Schudt verlässt den Dortmunder «Tatort»

Die Schauspielerin, die in der Krimi-Reihe als Kommissarin Martina Bönisch zu sehen ist, verabschiedet sich nach mehr als zehn Jahren und 22 Fällen vom «Tatort» aus Dortmund.

Am Sonntagabend verfolgten 9,70 Millionen Zuschauer den Dortmunderund sahen somit Kommissarin Martina Bönisch zum letzten Mal. Böhnisch starb am Ende des Films, weswegen der zuständige WDR kurz darauf bestätige, was man zuvor sehen konnte. Schauspielerin Anna Schudt verlässt nach über zehn Jahren und insgesamt 22 Einsätzen das Dortmunder Ermittler-Team. Anna Schudt alias Martina Bönisch war seit dem ersten Fall im Jahr 2012 fester Bestandteil des vierköpfigen «Tatort»-Teams.„Abschied vom Dortmunder Tatort zu nehmen, ist mir sehr schwer gefallen. Denn im Gegensatz zum häufig angespannten Arbeitsklima in der Dortmunder Mordkommission fühlt sich jeder Dreh fast wie ein vertrautes Familientreffen an“, erklärte Anna Schudt und führte aus: „Martina Bönisch zu spielen hat in den letzten zehn Jahren einen großen Platz in meinem Herzen eingenommen. Aber ich finde, dass es nach den 22 intensiven Einsätzen der toughen Kommissarin mit all ihren Stärken und Schwächen nun an der Zeit ist, Lebewohl zu sagen. Für mich entsteht damit Raum für Neues, auf das ich mich sehr freue. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich Teil dieses wunderbaren Teams sein durfte. Wie es mit Faber ohne Bönisch und dem Dortmunder Team weiter geht, werde ich von nun an gespannt als Zuschauerin verfolgen.“„In der eher selten behaglichen und eigentlich nie bequemen Welt des «Tatort Dortmund» verkörpert Anna Schudt mit ihrer Martina Bönisch so etwas wie das Versprechen, dass sich am Ende Verbrechen nicht lohnt, wohl aber Anständigkeit. Dass es ein Unterschied ist, ob man den Job für seinen Gehaltszettel macht oder aus Überzeugung. Überzeugung, wenn sie aus tiefstem und reinstem Herzen kommt, ist in der Polizeiarbeit ein scharfes Schwert, aber eines mit zwei Schneiden – das hat Anna Schudt uns mit dieser Kommissarin immer wieder vor Augen geführt; damit ist und bleibt sie untrennbar mit dieser Reihe verbunden. Nicht zuletzt als Bindeglied und positiv treibende Kraft im Team, auch jenseits der 90 Minuten «Tatort». Für die Kreativität und Energie, die sie dem Team gegeben hat und für die vielen Stunden berührender, hochspannender und vor allem hoch authentischer Krimi-Unterhaltung, die sie uns allen geschenkt hat, schulden wir ihr größten Dank und Anerkennung. Wir verabschieden sie schweren Herzens aber in großer Verbundenheit“, kommentiert Alexander Bickel, Leiter des WDR-Programmbereichs Fiktion, den Abschied Schudts.Zum Dortmunder «Tatorts» zählen neben Martina Bönisch auch Hauptkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann), Kommissar Jan Pawlak (Rick Okon) und Kommissarin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger). Reinsperger debütierte erst im vergangenen Jahr, sie war auf Aylin Tezel gefolgt, die zuvor Kriminaloberkommissarin Nora Dalay verkörpert hatte.