«Das Boot»: Dritte Staffel startet im April

TV-News

Zwei Jahre nach der zweiten Staffel hat Sky einen Starttermin für die neuen Folgen der Bavaria-Fiction-Produktion gefunden. Eine vierte Staffel wurde zudem bereits bestätigt.

Sky hat am Montag den Starttermin für die dritte-Staffel bestätigt. Demnach erscheinen zehn neue Folgen ab dem 9. April bei Streamingdienst Sky Ticket. Bei Sky One gibt es immer samstags ab 20:15 Uhr wöchentlich zwei neue Folgen zu sehen. Staffel drei folgt dem Schicksal einer jungen U-Boot-Besatzung, die auf eine gefährliche Mission in die südliche Hemisphäre geschickt wird, dabei in die Atlantikschlacht gerät und von einem besessenen Royal Navy Commander gejagt wird. Unter der Leitung von Robert Ehrenberg (Franz Dinda) bilden sich innerhalb der Crew starke persönliche Bündnisse. Ehrenberg selbst findet die Erlösung und Familienbande, die er für immer verloren glaubte.Neben den aus den vorherigen Episoden bekannten Darstellern Tom Wlaschiha, Franz Dinda, Rick Okon und Pierre Kiwitt wirken in der neuen Runde zahlreiche bekannte deutsche und internationale Stars mit. Darunter sind Ray Stevenson («Rom», «Dexter»), Ernst Stötzner («Brecht»), Luise Wolfram («Charité»), Elisa Schlott («Narziss und Goldmund»), Anna Schudt («Aufbruch in die Freiheit»), Joana Ribeiro («The Man Who Killed Don Quixote»), Florian Panzner («Dark»), Artjom Gilz («Milk & Honey»), Jo Hartley («After Life»), Fritzi Haberlandt («Ein spätes Mädchen»), Johann von Bülow («Frantz»), Trystan Pütter («Toni Erdmann») und Franz Hartwig ([Der Pass]]). Die Regie der Episoden eins bis fünf führte Hans Steinbichler, Episoden sechs bis zehn inszenierte Dennis Gansel. Gedreht wurde auf Deutsch, Englisch und Portugiesisch.Die Head-Autoren der Bavaria-Fiction-Produktion sind Colin Teevan und Tony Saint, unterstützt von Autorin Judith Angerbauer. Produzenten von «Das Boot» sind Moritz Polter, Jan S. Kaiser, Marcus Ammon, Frank Jastfelder sowie Jason Simms für Sky Studios. Julia Jaensch (Sky) und Caroline Fischer (Bavaria Fiction) fungieren als Producer.„Wir freuen uns wahnsinnig, dass die dritte Staffel von «Das Boot» mit fantastischer Besetzung an Land und auf dem Boot erneut in See sticht. Fans der ersten beiden Staffeln dürfen sich auf spannende Unterhaltung, neue Figuren und bildstarke Locations freuen. In diesen herausfordernden Zeiten gilt unser besonderer Dank natürlich vor allem der fantastischen Crew und allen voran unseren wunderbaren Regisseuren Dennis Gansel und Hans Steinbichler“, sagt Julia Jaensch, Producer Sky Deutschland. Grund zur Freude haben auch die Fans der Serie, denn wie Sky ebenfalls bestätigte, werden im Juni die Dreharbeiten für eine vierte Staffel beginnen. Regie bei den sechs Episoden wird Dennis Gansel führen, die Head-Autoren sind Colin Teevan und Tony Saint.Marcus Ammon, Geschäftsführer Content Bavaria Fiction, geht auf die Story ein: „«Das Boot» erfindet sich immer wieder neu und beleuchtet dabei die unterschiedlichsten Facetten des Krieges. Auch in der dritten Staffel entführt die Serie die Zuschauer*innen an mehrere spektakuläre Schauplätze: an die Heimatfront in Kiel, ins neutrale Lissabon und in einen Zweikampf zwischen einem deutschen U-Boot und einem britischen Zerstörer“, so Ammon, der hinzufügt: „Und natürlich danke ich meinen ehemaligen Kolleg*innen bei Sky rund um Nils Hartmann und Frank Jastfelder dafür, dass sie uns schon vor Ausstrahlung der dritten Staffel das Vertrauen für eine weitere Staffel schenken. Es ist mir eine besondere Freude, diese herausragende High-End-Serie nach meinem Wechsel von Sky nun auf Seiten der Bavaria Fiction weiterhin begleiten zu dürfen.“