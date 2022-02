«Deadloch»: Amazon mit Produktionsstart in Australien

International

Das amerikanische Unternehmen lässt vorerst nur acht Episoden produzieren.

In Tasmanien, Australien, hat die Produktion vonbegonnen, einer Noir-Comedy, die eine Amazon-Originalserie sein wird. Die Geschichte spielt in dem einst verschlafenen Küstenstädtchen Deadloch und beginnt, nachdem die Leiche eines Mannes am Strand gefunden wird.Zwei Detektivinnen werden zusammengetrommelt, um den Fall zu lösen. Die eine ist anspruchsvoll, die andere ein eher rauer Typ von außerhalb der Stadt. Zusammen mit einem übereifrigen Junior müssen sie ihre Kräfte bündeln, um den Fall zu lösen, während die Stadt ihr jährliches Handwerks-, Kultur- und Kochfest veranstaltet.Die achtteilige Serie wurde von dem Comedy-Duo Kate McCartney und Kate McLennan konzipiert und wird mit Kate Box («Fires», «Wentworth»), Madeleine Sami («The Breaker Upperers»), Alicia Gardiner («Wakefield») und Nina Oyama («Utopia»") sowie einer Ensemble-Besetzung gezeigt.