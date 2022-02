«GoT»-Star Maisie Williams kommt zu ZDFneo

TV-News

Der Spartensender ZDFneo zeigt die sechsteilige britische Sky-Serie «Two Weeks to Live» an einem Abend im April.

Der Spartensender ZDFneo setzt auf Binge-Watching – sowohl linear als auch über die ZDFmediathek. Denn wie der Mainzer Sender nun angekündigt hat, wird man die britische Sky-Serie, die hierzulande im Dezember 2020 im Pay-TV zu sehen war, ins frei empfangbare Fernsehen holen. Zu sehen gibt es die sechs mit «Game of Thrones»-Star Maisie Williams besetzten Folgen am Freitag, den 8. April, ab 21:40 Uhr. Um kurz nach Mitternacht ist die Ausstrahlung somit zu Ende. Wer an jenem Abend verhindert ist, kann die Dramedy-Serie am Folgetag ab 10:00 Uhr in der ZDFmediathek abrufen.Neben Williams ist «Two Weeks to Live» mit Sian Clifford, Mawaan Rizwan, Taheen Modak, Sean Pertwee, Tony Pritchard, Pooky Quesnel, Caitlin Rawden, Sean Knopp und Michael Begley besetzt. Nach den Drehbüchern von Gaby Hull fungierte Al Campbell als Regisseur.Im Mittelpunkt der Serie steht die 21-jährige Kim (Williams), die als Kind Zeugin wurde, wie ihr Vater ermordet wurde. Nach diesem traumatischen Erlebnis lebte sie mit ihrer Mutter Tina (Clifford) in einer einsamen Waldhütte in der schottischen Wildnis. Doch Kim hat die Nase voll vom Nahkampf- und Survivaltraining ihrer Mutter. Sie will das wahre Leben und die Liebe kennenlernen und haut von Zuhause ab. In einem Pub begegnet sie zufällig zwei Typen: dem unbeholfenen Nicky (Rizwan) und seinem charmanten, witzigen Bruder Jay (Modak). Ein missglückter Scherz der beiden lässt Kim glauben, der Weltuntergang stehe kurz bevor. Nun will sie den Mord an ihrem Vater sofort rächen und bricht unvermittelt auf. Jay und Nicky sind besorgt und folgen Kim, ohne zu ahnen, welchen brutalen Racheplan sie mit ihrem albernen Streich in Gang gesetzt haben.