«The Blacklist»: Serie bekommt zehnte Staffel

US-Fernsehen

Serienstar James Spader bestätigte, dass das Format eine weitere Runde bekommt.

Der Fernsehsender NBC hat seine Serieum eine weitere Staffel verlängert. Der Hauptdarsteller der Serie, James Spader, kündigte die Neuigkeit innerhalb von «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» am Dienstagabend an. Derzeit wird die neunte Runde des Spionage-Dramas gedreht.«The Blacklist» befindet sich derzeit mitten in der Ausstrahlung seiner neunten Staffel. Die Season feierte im Oktober Premiere und neue Folgen werden freitags um 20 Uhr ausgestrahlt. Die seit langem laufende Serie hat weiterhin hohe Einschaltquoten: Sie erreichte 22 Millionen Zuschauer auf allen Kanälen und digitalen Plattformen und verzeichnete einen Zuwachs von über 200 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Live-Ausstrahlung am selben Tag.Neben Spader spielen Diego Klattenhoff, Amir Arison, Hisham Tawfiq, Laura Sohn und Harry Lennix. Die aktuelle Staffel setzt zwei Jahre nach dem Ausstieg von FBI-Profilerin Elizabeth Keen (Megan Boone, die die Serie nach Staffel acht verließ) ein und stellt die Charaktere vor einen Scheideweg, was ihre Zukunft innerhalb der FBI-Taskforce angeht.