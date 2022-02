«Rosenheim-Cops» dominieren den Vorabend

Quotennews

Eine neue Ausgabe, aus der Feder von Heike Eva Schmidt, sorgte einmal mehr für Top-Reichweiten – nur bei den jungen Zuschauern kommen die Erstausstrahlungen nicht so gut an.

Das Zuschauerverhalten ist zeitweise konfus: Am Nachmittag wiederholt das ZDF seit Jahren die gleichen Episoden von «Die Rosenheim-Cops», die sowohl bei Jung und Alt funktionieren. Am Dienstag werden die neuen Ausgaben gesendet, die bei den 14- bis 49-Jährigen nur mäßig laufen. Stattdessen ist das Publikum überwiegend über 50 Jahre alt.Die neueste Episode namens „Das Wasser zum Glück“ wollten sich am Dienstag um 19.45 Uhr 4,32 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Dieses Mal musste der Mord an dem Natur-Ranger Bartholomäus Kolb aufgeklärt werden, der im Klimmbach gefunden nicht. Er ist nicht ertrunken, sondern ermordet worden, stellen die Ermittler Anton Stadler und Birte Andresen fest. 14,4 Prozent Marktanteil verbuchte die Regie-Arbeit von Esther Wenger. Bei dem jungen Publikum kam die Produktion mit Marisa Burger und Max Müller auf 0,35 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von mauen fünf Prozent.Der Filmbeschäftigte sich um 20.35 Uhr mit den Auswirkungen der Corona-Zeit. Die Filmemacher Anne Kauth, Roger Melcher und Rita Stingl arbeiteten unter anderem mit der Tennisprofi Andrea Petkovic zusammen. Lediglich 1,76 Millionen Menschen verfolgten das Ergebnis, das einen Marktanteil von schlechten sechs Prozent einfuhr. Beim jungen Publikum wurden 0,40 Millionen Zuschauer generiert, der Marktanteil lag mit 5,9 Prozent auf Senderschnitt.