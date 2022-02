«Prominennt getrennt» startet verhalten

Quotennews

Auch das um 22.15 Uhr eingeschobene «RTL Direkt» sorgt für keine überragenden Quoten.

Mithat RTL eine weitere Reality-Show im Programm, die dem «Sommerhaus der Stars» sehr ähnelt. Mit wenigen Ausnahmen: Die Kandidaten leben mit ihren ehemaligen Partnern in einer gemeinsamen Villa und müssen, ob sie sich ausstehen können oder nicht, gegen die anderen Paare kämpfen.In acht langen Episoden wird RTL in den kommenden Wochen die Reality-Festspiele am Dienstagabend zelebrieren, doch das Fernsehpublikum hatte nicht einmal Zeit, sich vom Dschungelcamp zu erholen. Das Ergebnis war am Dienstag doch eher mau: Nur 1,60 Millionen Reality-Fans schalteten ein, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei weit unterdurchschnittlichen 6,1 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern erreichte man 0,70 Millionen, da die Sendung sich bis 23.10 Uhr erstreckte, waren noch 11,4 Prozent Marktanteil drin.holte um 22.15 Uhr 1,37 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 6,2 Prozent. Bei den Umworbenen riss man mit 11,3 Prozent keine Bäume aus. Das um 23.10 Uhr gezeigtelief mit 0,55 Millionen Zuschauern ebenfalls nicht wirklich rund. Bei den Umworbenen wurden 0,21 Millionen verbucht, sodass ein übler Marktanteil von 6,6 Prozent mit der Zweitverwertung erzielt wurde.