Sherri Shepherd übernimmt «Wendy Williams Show»

US-Fernsehen

Weil die Gastgeberin weiterhin gesundheitliche Probleme hat, wird eine neue Show kommen.

Nach dem Ende der ABC-Sitcom «Less then Perfect» übernahm Sheri Shepherd zunächst die Co-Moderation von «The View». Zuletzt war sie in mehreren Fernsehserien mit Gastauftritten zu sehen und moderierte mehrere Ausgaben der Talkshow. Nachdem sich die titelgebende Moderation allerdings weiterhin nicht auftreten kann, wird ihr Format beendet.Shepherd übernimmt den Sendeplatz und wird die Sendungmoderieren. Die Show kommt von Lionsgates Debmar-Mercury, demselben Unternehmen, das auch hinter «Wendy Williams» steht. Viele Produktionsmitarbeiter von Williams' Talkshow, einschließlich ihres ausführenden Produzenten, werden im Herbst zu Shepherds Show wechseln."Sherri ist ein Naturtalent, das seine Fähigkeiten als Moderatorin viele Jahre lang bei «The View», bei Fox' «Dish Nation» und auch in dieser Saison als beliebte Gastmoderatorin bei «Wendy» unter Beweis gestellt hat", so die Co-Präsidenten von Debmar-Mercury, Mort Marcus und Ira Bernstein, in einer vorbereiteten Erklärung. "Genau wie unsere Zuschauer sind wir beeindruckt von der einzigartigen komödiantischen Note, die Sherri in unser tägliches Live-Segment 'Hot Topics' einbringt, von ihrer Kreativität und ihrer Interaktion mit unseren Gästen. Ihre Liebe zu den Inhalten und den Fans von Daytime ist offensichtlich, und wir freuen uns, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ein weiteres langfristiges Talk-Franchise zu schaffen."