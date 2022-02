«Die Höhle der Löwen»: VOX setzt in der 11. Staffel auf Frauen-Power

TV-News

Anfang April kehrt die Gründershow ins Programm von VOX zurück. Mit dabei ist auch Michael Ballack als prominenter Gründer.

Vor zwei Jahren wechselte VOX den Sendeplatz seiner Gründershowvon Dienstag auf Montag. Dies sollte sich als Glücksgriff erweisen, denn die vergangene Herbststaffel erreichte spitzenmäßige Einschaltquoten von bis zu 18,1 Prozent, fast 2,5 Millionen Zuschauer saßen montags vor dem Fernseher. Nun hat VOX den Start der nunmehr elften Staffel, die neun Folgen umfassen wird, angekündigt, los geht es am 4. April um 20:15 Uhr – der Montag bleibt also fest in der Hand der Löwen. Mit dabei sind wieder die bekannten Investoren Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler. Zudem zeigt sich mit Sarna Röser ein neues Gesicht in der Arena. Wie üblich übernimmt Amiaz Habtu die Moderation.Außerdem verspricht VOX für die neuen Ausgaben „zahlreiche Highlights“, darunter auch prominente Gründer wie Ex-Fußballstar Michael Ballack und Hardrocker Axel Rudi Pell. Zudem sollen Schafe ihren Weg ins Studio finden und der jüngste Gründer der «DHDL»-Geschichte stellt sein Projekt vor. Außerdem kommt es in der vierten Folge zu einem Novum, denn dann sitzen mehr Löwinnen als Löwen auf den Investorenplätzen.„Ich freue mich, als neue Gast-Löwin bei «Die Höhle der Löwen» dabei zu sein. Ich möchte dazu beitragen, junge Unternehmer in Deutschland sichtbarer zu machen, um noch mehr Menschen fürs Unternehmertum zu begeistern!“, erklärt Sarna Röser und fügt an: „Wichtig ist mir, Menschen mit einer unternehmerischen Vision zu ermutigen, ihre Idee voranzubringen, weiterzuentwickeln, dranzubleiben, ihre innovativen Produkte auf den Markt zu bringen – und sich dem Wettbewerb zu stellen. Fakt ist: Mutige Unternehmer sind die Lebensversicherung und die Zukunft Deutschlands. Und wir brauchen mehr davon!"Die bislang letzte Staffel, die zwischen Anfang September und Ende Oktober ausgestrahlt wurde, erreichte durchschnittlich 2,29 Millionen Zuschauer bei VOX und erzielte einen Marktanteil von 17,5 bei den werberelevanten Sehern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Damit sicherte sich der Sender mit der roten Kugel in sieben von acht Fällen die Marktführerschaft. Geschlagen wurde man nur einmal von einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft, das bei RTL ausgestrahlt wurde, dennoch fuhr VOX an jenem Abend, 11. Oktober, mit 18,1 Prozent in der Zielgruppe den erwähnten Bestwert ein.