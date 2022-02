Aziz Ansari dreht seine erste Komödie

Kino-News

Bei dem Spielfilm aus dem Hause Searchlight steht Bill Murray vor der Kamera.

Der beliebte Komiker Aziz Ansari wird eine noch unbenannte Komödie für Searchlight Pictures drehen. Er wird in dem Film zusammen mit Filmlegende Bill Murray die Hauptrolle verkörpern. Der Mastermind hinter «Master of None» führt nicht nur Regie, sondern wird auch das Drehbuch verfassen und den Film produzieren. Der Kinostart ist für 2023 angepeilt."Aziz Ansari ist ein unglaubliches Talent und bringt mit diesem Drehbuch eine einzigartige Kombination aus einfühlsamem Humor und Pathos mit", so die Searchlight-Präsidenten David Greenbaum und Matthew Greenfield in einer Erklärung. "Wir sind begeistert, mit ihm bei seinem längst überfälligen Regiedebüt zusammenzuarbeiten, und natürlich auch wieder mit dem genialen Bill Murray."Das Projekt basiert auf Atul Gawandes 2014 erschienenem Sachbuch "Being Mortal: Medicine and What Matters in the End". Gawande, ein praktizierender Chirurg, beschreibt sein Buch – über das Altern, die Ängste von Patienten vor dem Tod und die Tendenz von Ärzten, auf falsche Hoffnungen zurückzugreifen – als ein Buch, das das Potenzial hat, "die Medizin zu verändern – und das Leben". Anhand von Reflexionen und persönlichen Geschichten wirft das Buch einen Blick auf die Grenzen und das Versagen der modernen Medizin am Ende des Lebens eines Menschen.