Straffung: Academy will nicht alle Kategorien zeigen

Kino-News

Erneut stehen diverse Kategorien bei den Oscars zur Disposition.

Immer wenn die Reichweiten der Academy Awards sinken, denken die Produzenten bei den Oscars nach, Kategorien aus der Fernsehverleihung zu streichen. Reflektiert an das Thema heranzugehen und beispielsweise die Fehler darin zu suchen, dass durch die Pandemie die Kinos geschlossen waren, die Blockbuster verschoben wurden oder zahlreiche andere Medien um die Gunst der Zuschauer buhlen, wird nicht betrieben.Kritiker werfen den TV-Produzenten vor, die Show sei mit ihren 23 Kategorien langatmig, weshalb man nun große Änderungen vornimmt. Die Preise, die zu einem früheren Zeitpunkt der Zeremonie verliehen werden, sind für Dokumentarfilme, Filmschnitt, Make-up und Hairstyling, Originalmusik, Produktionsdesign, Animationsfilme, Live-Action-Filme und Ton. Die Zeremonie wird eine Stunde vor dem live ausgestrahlten Teil beginnen, um die Änderungen zu berücksichtigen."Nachdem wir uns das Feedback und die Vorschläge unserer Film-Community, unserer Netzwerkpartner und all jener, die die Oscars lieben, genau angehört haben, war es offensichtlich, dass wir einige Entscheidungen bezüglich der Übertragung treffen müssen, die im besten Interesse der Zukunft unserer Show und unserer Organisation sind", schrieb Academy-Präsident David Rubin in einem Brief, der an die Mitglieder der Gruppe ging. Der neue Plan sieht mehr Zeit für Comedy, Filmausschnitte und Musiknummern vor, erklärte Rubin. Der Academy-Chef räumte jedoch ein, dass dieser Schritt verletzte Gefühle hervorrufen könnte.