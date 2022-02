Neu am Samstag: VOX untersucht das Leben unserer Katzen

TV-News

VOX möchte im März herausfinden, was Katzen treiben, wenn kein Mensch auf sie aufpasst und sie allein in der Wohnung bleiben. Kate Kitchenham und Martin Wikelski werden dazu ihre Einschätzungen abgeben.

Man sagt Katzen eine recht eigenwillige Lebensweise nach, doch was passiert eigentlich, wenn sie allein zuhause gelassen werden? Antworten auf diese Frage möchte VOX ab dem 19. März liefern und hat dafür das neue Formatangekündigt, das an vier Samstagen ab 19:10 Uhr ausgestrahlt werden soll. Darin werden die Reviere und auch die Katzen selbst mit Mini-Kameras und GPS-Trackern ausgestattet, sodass der Zuschauer die Perspektive der Tiere einnehmen kann.VOX verspricht „Revierkämpfe, heimliche Liebschaften, unbekannte "Zweit-Familien" der Katzen sowie kilometerlange Futtertouren und Streifzüge“. Mit dabei sind auch Autorin und Moderatorin Kate Kitchenham und Biologe Martin Wikelski, die das Sozialverhalten der Katzen analysieren und zeigen, wie sie untereinander und mit dem Menschen kommunizieren.Zu sehen sein werden unter anderem die Britisch Kurzhaarkatze Queeny, die nur mit einem der beiden Söhne gerne kuschelt. Außerdem bangt Familie Bozdag um die Sicherheit ihrer Freigängerkatzen Emma und Findus, deren Bewegungsradius in der ersten Folgen untersucht werden soll. Zudem soll geklärt werden, woher Kartäuserkater Parker seine Bisswunden hat. Die ehemaligen Straßenkatzen Sunny und Luna hingegen halten Frauchen und Herrchen auf Trab, da sie nachts lautstark durch die Wohnung toben und in ihrem Freiheitsdrang kaum zu bremsen sind. Tierpsychologin Carmen Schell soll helfen.