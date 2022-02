«Unwanted»: Sky produziert Serie über Geflüchtete

TV-News

Derzeit laufen die Dreharbeiten für eine neue Serie, die von dem Buch „Bilal“ von Fabrizio Gatti inspiriert ist. Der Cast ist international besetzt.

Sky Deutschland hat am Mittwoch bestätigt, dass derzeit die Dreharbeiten für eine neue Serie des Pay-TV-Anbieters „in vollem Gange“ sind. Es handelt sich um die von Pantaleon Films und Indiana Production umgesetzte Reihe, die vom Buch „Bilal“ des Journalisten Fabrizio Gatti inspiriert ist. Darin beschreibt er seine Erfahrungen während seiner Reise entlang der Sahararouten, die nicht nur von Migranten bevölkert sind, die von Afrika nach Europa fliehen, sondern auch von denen, die versuchen, aus ihrem Elend ein Geschäft zu machen. Geplant ist eine Ausstrahlung im kommenden Jahr.Als Regisseur hat sich Sky die Dienste von Oliver Hirschbiegel gesichert, der in seiner Karriere die Filme «Der Untergang», «Diana» und den beim Sundance Festival prämierten Film «Five Minutes to Heaven» inszenierte. Die Serie wurde von Stefano Bises kreiert und von ihm unter Mitwirkung von Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini und Michela Straniero geschrieben. Als Produzenden seitens Pantaleon zeichnen Dan Maag, Marco Beckmann, Patrick Zorer, Stephanie Schettler-Köhler verantwortlich sowie Produzent Sascha Rosemann, der das Buch von Fabrizio Gatti adaptiert hat. Für Indiana produzieren Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Daniel Campos Pavoncelli und Marco Cohen. Executive Producer für Sky Studios sind Nils Hartmann und Sonia Rovai.Der Cast ist mit vielen internationalen Schauspielern besetzt, darunter aus Deutschland Jessica Schwarz, Barbara Auer, Jonathan Berlin und Silvester Grotz. Daneben stehen auch Marco Bocci, Dada Fungula Bozela, Hassan Najib, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Apeagyei, Reshny N'Kouka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo und Scot Williams vor der Kamera.Das Setting des Films beschreibt Sky wie folgt: „Ein Kreuzfahrtschiff namens "Orizzonte", mit westlichen Touristen an Bord rettet eine Gruppe schiffbrüchiger Flüchtlinge aus dem Meer. Die Geschichten der Flüchtlinge verflechten sich mit denen der Besatzung und der Passagiere. Die Story nimmt eine dramatische Wendung, als einige der Flüchtlinge erfahren, dass sie zurück nach Libyen gebracht werden sollen. Aus Verzweiflung beschließen sie, die Besatzung und Passagiere des Schiffs als Geiseln zu nehmen.“Antonella d'Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, verspricht: „Mit «Unwanted» beweist Sky einmal mehr seine DNA auf modernen Themen, Talenten und Qualität, indem es brisante Themen aufgreift, die für unsere Gesellschaft relevant und dringender denn je sind, und eine fiktionale Geschichte erzählt, die selbst vor den kontroversesten Aspekten der Migration nicht zurückschreckt. Diese neue Serie – inspiriert durch das kühne Werk von Fabrizio Gatti – […] zeichnet sich durch die mutige Arbeit von Stefano Bises sowie durch eine wichtige, multikulturelle Besetzung aus. Wieder einmal bieten wir eine 'Must See'-Serie an, mit der sich jeder von uns identifizieren kann, mit einer Geschichte, die Westler und Migranten buchstäblich 'ins selbe Boot' setzt, Touristen und so genannte 'illegale' Einwanderer, die im Mittelmeer festsitzen und in keinem Hafen anlegen können.“Patrick Zorer, Geschäftsführer von Pantaleon Films, ergänzt: „Unser Herz schlägt für Entertainment. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Zuschauer*innen nicht auch mit unangenehmen Realitäten und Themen konfrontieren dürfen, die uns alle angehen. Mit «Unwanted» realisieren wir mit unseren Partnern Sky Studios und Indiana Production sowie Oliver Hirschbiegel ein wichtiges Buch und eine bewegende Geschichte. Gemeinsam möchten wir ein gesamtgesellschaftliches Thema um eine Perspektive erweitern – und zwar mit dem Handwerk, das wir am besten beherrschen: dem Filmemachen."