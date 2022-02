«Der Bachelor» legt leicht zu

Quotennews

Bachelor Dominik kann nach mittlerweile fünf Folgen das abfallende Interesse bei der RTL-Show leicht umkehren. Wo geht das noch hin?

Langsam wird es wirklich dünn für, könnte an dieser Stelle stehen. Seit dem Start der Show am 26. Januar fallen die Zahlen und wenn sich der Trend fortsetzt, muss in Köln auf kurze Sicht um die 1-Millionen-Marke gebangt werden, könnte die Horror-Szenarien sein, die gerne gemalt werden. Doch, so weit ist es noch nicht. Gestern schaffte es «Bachelor» Dominik 1,92 Millionen Zuschauer zu RTL zu holen, damit ergab sich ein für den Sender erstarkter Marktanteil von 6,8 Prozent. Die angesprochene 1-Millionen-Marke wurde in der klassischen Zielgruppe in Folge eins und zwei noch knapp überboten, ist jedoch mit den Folgen drei vier und auch fünf unterboten worden.Mit den gestern gemessenen 0,96 Millionen 14- bis 49-Jährigen ist man aber wieder näher an dieser Marke als in der Vorwoche. Verbleibt noch positiv zu erwähnen die Zweistelligkeit, denn mit den gestrigen 13,8 Prozent Marktanteil am klassischen Zielgruppen-Markt liefert das Format seit Beginn ab. In Woche zwei bei RTLZWEI läuft das Formatweiterhin ordentlich. Bereits der Start der neuen Show lief mit 0,97 Millionen Fernsehenden und einem Marktanteil von 3,3 Prozent für die Verhältnisse des Senders ordentlich. Auch weil die 0,49 Millionen Zielgruppen-Zuschauer für versöhnliche 6,6 Prozent am entsprechenden Markt sorgten.Dennoch zeigt die Formkurve mit den gestern gemessenen 0,81 Millionen Zuschauern bei «Die Retourenjäger» und dem Marktanteil von 2,9 Prozent leicht nach unten. Dasselbe zählt für die definierten 0,39 Millionen Umworbenen, die für immer noch ordentliche 5,8 Prozent am jungen Markt sorgten. Wenn auch also gelungen gestartet, muss auch dieses Format darauf achten, nicht zu sehr an Interesse zu verlieren.