Discovery zählt 22 Millionen Abonnenten

Wirtschaft

Die überwiegenden Mehrheit von den 22 Millionen zahlenden Kunden sind Abonnenten von Discovery+. Demnächst kommen aber weitere Kunden dazu.

Am Donnerstag gab Discovery, Inc. ein Update über die Anzahl der Streaming-Abonnenten des Unternehmens. Demnach erreichte man bis Ende 2021 weltweit 22 Millionen zahlende Kunden, wobei der überwiegende Teil Discovery+ zugeschrieben wird. Das Unternehmen berichtete im vergangenen November, dass es bis zum Ende des dritten Quartals auf 20 Millionen bezahlte Direct-to-Consumer-Abonnenten gewachsen sei. Zum Vergleich: Discovery sagte zuvor, dass es am 3. August 18 Millionen Streaming-Abonnenten hatte, sein zweites Quartal 2021 mit 17 Millionen Abonnenten und das erste Quartal mit 13 Millionen beendete.Während der Rollout in Deutschland im Sommer dieses Jahres erfolgen solle ( Quotenmeter berichtete ), ist Discovery+ seit gut einem Jahr auf dem Markt. Der Streaming-Service kostet knapp fünf US-Dollar pro Monat mit Werbung oder zwei Dollar mehr ohne Werbung und macht den Großteil des Streaming-Geschäfts von Discovery aus, der Rest sind einige internationale Direct-to-Consumer-Produkte. Aber Discovery+ ist weit davon entfernt, der beliebteste Streamer von Discovery, Inc. zu sein, da das Unternehmen WarnerMedia und somit den Dienst HBO Max bis Ende des zweiten Quartals besitzen wird. Wie am Mittwoch bekannt wurde , bereite sich Discovery darauf vor, die 43-Milliarden-Dollar-Übernahme von WarnerMedia von AT&T abzuschließen, um das neue Unternehmen Warner Bros. Discovery bereits Mitte April zu gründen. David Zaslav, Präsident und Chief Executive Officer von Discovery, wird nach Vertragsabschluss Präsident und CEO von WBD, wobei Jason Kilar, CEO von WarnerMedia, voraussichtlich ausscheiden wird. Einer der ersten großen Personalentscheidungen von Zaslav nach der Übernahme wird wahrscheinlich eine Führungskraft für CNN sein, nachdem Jeff Zucker verdrängt wurde, nachdem eine Unternehmensuntersuchung ergeben hatte, dass er eine einvernehmliche Beziehung mit der inzwischen ausgeschiedenen CNN-Marketingchefin Allison Gollust nicht offengelegt hatte.