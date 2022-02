Dortmund beschert RTL 4,15 Millionen Zuschauer

Quotennews

Im Rückspiel konnte Trainer Marco Rose das Ergebnis nicht drehen. In der Nacht zum Freitag enttäuschte eine Spiegel-TV-Reportage.

Vor sieben Tagen setzte die Kölner Fernsehstation auf die Partie RB Leipzig gegen Real Sociedad San Sebastian, die mit einem Remis endete. Die Programmplaner dachten sich wohl, dass die Partie zwischen Borussia Dortmund und Glasgow Rangers eine sichere Partie sei, bei der am Ende Marco Rose mit einem Sieg überzeugte. Das war allerdings nicht der Fall, die Partie endete 2:4.Das Rückspiel, das im Ibrox Stadium in Schottland ausgetragen wurde, verfolgten 3,95 Millionen Zuschauer in Halbzeit eins. Die Partie, die 2:2-Unentschieden endete, brachte einen Marktanteil von guten 13,2 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauer wurden 1,16 Millionen erreicht, der Marktanteil belief sich auf überdurchschnittliche 13,4 Prozent. Die zweiten 45 Minuten wollten sich 4,15 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, sodass die Partie auf 17,3 Prozent Marktanteil kam. Bei den Umworbenen standen dieses Mal 1,22 Millionen auf dem Papier, sodass 17,9 Prozent Marktanteil erzielt wurden. Die zweite Halbzeit schlug somit «Germany’s Next Topmodel», das 1,21 Millionen junge Zuschauer generierte.Um 00.35 Uhr setzte RTL auf die Dokumentation. Die Reportage von Spiegel TV sicherte dem Fernsehsender 0,32 Millionen Zuschauer und 5,6 Prozent Marktanteil. Die Sendung, die sich unter anderem mit dem Horn von Nashörnern beschäftigte, sahen 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei üblen 3,7 Prozent.