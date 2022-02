Angriff auf die Ukraine: Sender stellen ihr Programm um

TV-News

Bereits am Morgen haben zahlreiche Sender ihr Programm umgestellt, um über den Krieg in der Ukraine zu informieren.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in den Morgenstunden einen Militärangriff auf die Ukraine befohlen, weswegen dort in zahlreichen Gebieten Explosionen gemeldet worden seien. Um über die Lage im Osten Europas zu informieren, haben zahlreiche Sender Änderungen ihres Programms angekündigt. Seit 9:00 Uhr sendet Das Erste ein. Weitere Programmänderungen sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. Quotenmeter wird an dieser Stelle informieren.Das ZDF bleibt mit dem am heutigen Tag selbst produziertenlänger auf Sendung. Bislang ist geplant bis 10:30 Uhr auf Sendung zu bleiben, sodass «Volle Kanne» entfällt. RTL wird gemeinsam mit ntv sogar bis 12:00 Uhr über die Lage in der Ukraine berichten. Die Sondersendungist bereits seit 8:00 Uhr on air, weswegen das Morgenmagazin «Guten Morgen Deutschland» am Donnerstag etwas früher endete.Bei Sat.1 hat man unterdessen entschieden dasum eine Stunde zu verlängern und bis 11:00 Uhr zu senden. Auch die Nachrichtensender Welt und Bild TV senden derzeit Sonderprogramme über die Lage im Osten der Ukraine.Weitere Programmänderungen stehen – beispielsweise für heute Abend in der Primetime – derzeit noch nicht fest. Einzig das ZDF hatte bereits am Mittwoch für 19:20 Uhr die Sendungangekündigt, in der die deutsche Außenministerin Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten beantworten soll. Ob es trotz der sich in der Nacht geänderten Situation zu einer Änderung kommen wird, ist nicht bekannt.