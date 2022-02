«SEAL Team»-Star übernimmt Hauptrolle in «Cal Fire»

US-Fernsehen

Max Thieriot könnte schon bald eine neue Rolle bei CBS haben.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtet, hat «SEAL Team»-Star Max Thieriot für die Hauptrolle des CBS-Dramasunterschrieben. Derzeit hat das Network einen Pilotfilm geordert. Es wurde bereits berichtet, dass Thieriot die Geschichte für die Serie mitgeschrieben hat, die von seinem Leben als Kind in Nordkalifornien inspiriert ist.Er wird auch als ausführender Produzent fungieren. Laut einer Person, die mit der Situation vertraut ist, besteht die Hoffnung, dass Thieriot in der Lage sein wird, sowohl in «Cal Fire» als auch in «SEAL Team» mitzuspielen, sollte erstere als Serie aufgenommen werden.«Cal Fire» folgt dem jungen Sträfling Bode Donovan (Thieriot), der an einem Feuerwehrprogramm teilnimmt, das ihn in seine kleine nordkalifornische Heimatstadt zurückbringt, wo er und andere Häftlinge an der Seite von Elitefeuerwehrleuten arbeiten, um große Brände in der Region zu löschen. Die Figur hat die Seele eines Künstlers, das Vorstrafenregister eines Kriminellen und die Kühnheit, an eine zweite Chance bei Cal Fire zu glauben.