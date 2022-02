Discovery-Chef verspricht Kostendisziplin

Vermischtes

David Zaslav will sich nicht mehr aktiv beim Streaming-Krieg beteiligen.

In den kommenden 45 Tagen soll die Fusion zwischen WarnerMedia und Discovery abgeschlossen werden. Discovery-Chef David Zaslav, der Warner Bros. Discovery führen wird, behält dabei die Kosten im Blick, man werde sich nicht am großen Streaming-Krieg zwischen Disney, Amazon und Netflix beteiligen."Wir werden mehr für Inhalte ausgeben – aber Sie werden nicht erleben, dass wir kommen und sagen: 'Gut, wir werden fünf Milliarden Dollar mehr ausgeben'", sagte Zaslav während einer Telefonkonferenz mit Investoren am Donnerstag, um die Ergebnisse des vierten Quartals zu diskutieren. "Wir werden maßvoll sein, wir werden klug sein und wir werden vorsichtig sein". Zaslav hat auch gute Gründe: Sein Streamingdienst Discovery+ zählt ohne nennenswerte Neuinhalte dennoch 22 Millionen Abonnenten.Der Discovery-Chef teilte mit, man werde sowohl HBO Max als auch Discovery+ fortführen. "Wie ich bereits sagte, sind wir ein echtes Unternehmen. Was ich damit meine, ist, dass wir acht Milliarden Dollar oder mehr an freiem Cashflow generieren werden", sagte Zaslav. "Wir haben also reichlich Geld zum Ausgeben. Das setzt bereits voraus, dass wir mehr Geld für Inhalte ausgeben werden, aber wir werden nicht nur ausgeben, um mehr Inhalte auf der Plattform zu haben."Er fuhr fort: "Der Schlüssel zu diesen Plattformen ist, dass man genug Geld ausgibt, um ein Publikum zu nähren, das gerne Zeit mit einem verbringt und das Gefühl hat, dass man der Ort ist, an dem man sein möchte und dass man wichtig ist. Geringe Abwanderung, hohe Nutzung und Nutzung durch viele Personen in der Familie. Und wir werden sehr genau darauf achten, wie wir uns verhalten. Und wir glauben, dass die Chance besteht, dass wir recht gut abschneiden werden. Außerdem haben wir sehr kostengünstige Inhalte und werden die Investitionen nicht wesentlich erhöhen müssen. Unser Bouquet wird differenziert und überzeugend sein. Aber wir haben die Ressourcen, wenn wir sehen, dass wir durch höhere Ausgaben mehr Wachstum, eine geringere Abwanderung und eine gute Wirtschaftlichkeit beim ARPU erreichen. Aber wir werden sehr vorsichtig sein, weil wir ein echtes Unternehmen haben, das echten Wert generiert."