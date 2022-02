Peacock schnappt sich «Love Island»

US-Fernsehen

Die Reality-Show wechselt von CBS zum Konkurrenten NBCUniversal.

Die amerikanische Version der erfolgreichen Reality-Showwechselt nach drei Staffeln den Sender. Der NBCUniversal-Streamingdienst Peacock hat zwei neue Staffel der Show bestellt, von denen die erste in Kalifornien gedreht wird. Die Ausstrahlung ist für den Sommer 2022 terminiert. ITV und Peacock kündigten insgesamt mehr als 80 neue Episoden an."Während wir Peacock weiterhin zu einem Ziel für unverzichtbare Originalprogramme machen, ermöglicht uns die Partnerschaft mit einem globalen Kraftpaket wie ITV, auf ihren international beliebten Formaten aufzubauen, um neue Fans für die Plattform zu gewinnen", sagte Susan Rovner, Vorsitzende des Bereichs Entertainment Content bei NBCUniversal Television and Streaming."«Love Island» ist ein Dating-Format mit hohem Suchtfaktor, das wie geschaffen ist für einen Streaming-Dienst wie Peacock , wo wir Grenzen überschreiten und den Zuschauern spannende und dramatische Wendungen bieten können", fügte Jenny Groom, Executive Vice President of Entertainment Unscripted Content, hinzu. "Die Serie hat die Popkultur im Sturm erobert, nachdem das britische Format Fans auf der ganzen Welt gefunden hat, und wir sind begeistert, dass wir in diesem Sommer eine völlig neue Version zu Peacock bringen können, die unser ungeschriebenes Programm ankert."